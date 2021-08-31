- Чаще всего именно неправильно подобранная обувь становится причиной развития ортопедических заболеваний и таких симптомов, как жжение в ногах, — рассказал ведущий врач — травматолог-ортопед, главный подиатр (специалист по заболеваниям стопы) Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА. — Не рекомендуется носить туфли на высоких каблуках. В них ступни подвергаются чрезмерной нагрузке, которая в итоге отражается на суставах и позвоночнике.

По словам эксперта, узкая обувь оказывает сильное давление на переднюю часть стопы, что может привести к деформации пальцев. Туфли на плоской подошве лишены амортизации, поэтому все удары о поверхность при ходьбе или беге стопы принимают на себя.

Подходящая обувь должна включать каблук высотой 2-4 см, широкий передний отдел и формоустойчивый задник. Дополнительно лучше использовать индивидуальные ортопедические стельки, которые поддерживают своды стопы в правильном физиологическом положении и защищают ноги от нагрузок, предотвращая развитие заболеваний.