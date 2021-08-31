Если вечером и по ночам вы чувствуете жжение в стопах или даже боль, этот симптом может сигналить о ряде проблем — как вполне безобидных и устраняемых, так и весьма серьезных. Все они так или иначе связаны со здоровьем ног. О том, что делать, если подошвы ног «горят огнем», рассказал врач-ортопед.
Сергей Алексутов
Медицина
Травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы)
- Чаще всего именно неправильно подобранная обувь становится причиной развития ортопедических заболеваний и таких симптомов, как жжение в ногах, — рассказал ведущий врач — травматолог-ортопед, главный подиатр (специалист по заболеваниям стопы) Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА. — Не рекомендуется носить туфли на высоких каблуках. В них ступни подвергаются чрезмерной нагрузке, которая в итоге отражается на суставах и позвоночнике.
По словам эксперта, узкая обувь оказывает сильное давление на переднюю часть стопы, что может привести к деформации пальцев. Туфли на плоской подошве лишены амортизации, поэтому все удары о поверхность при ходьбе или беге стопы принимают на себя.
Подходящая обувь должна включать каблук высотой 2-4 см, широкий передний отдел и формоустойчивый задник. Дополнительно лучше использовать индивидуальные ортопедические стельки, которые поддерживают своды стопы в правильном физиологическом положении и защищают ноги от нагрузок, предотвращая развитие заболеваний.
- Еще одна из наиболее распространенных проблем стопы — плоскостопие. При этой патологии своды ступней становятся более плоскими, наблюдается так называемое распластывание стопы, из-за чего нагрузка на наши ноги и всю опорно-двигательную систему распределяется неправильно. Стопы болят и «горят» к вечеру после рабочего дня, — говорит травматолог-ортопед.
При плоскостопии не только нарушается нормальное функционирование костных структур, но и происходит перерастяжение мышц и связок, сдавливаются нервы. В результате мы ощущаем чувство жжения, которое исчезает после продолжительного отдыха или сна.
От боли из-за плоскостопия помогут избавиться ортопедические стельки и обувь, которые поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении и снижают нагрузку на ступни.
- Другая распространенная причина, из-за которой подошвы ног «горят», — плантарный фасциит, — поясняет врач-ортопед. — При этой патологии происходит воспаление фасции — большой связки, которая соединяет пяточную кость с пальцами. Чрезмерная нагрузка может повредить ее соединительные ткани, что и становится причиной воспаления.
Плантарный фасциит сопровождается повышением температуры, отеками, колющей болью и жжением в области подошвы. Избежать неприятных симптомов можно с помощью индивидуальных ортопедических стелек и обуви, которые уменьшают натяжение подошвенной фасции и поддерживают своды стопы. Также в место воспаления вводятся лекарственные препараты или применяется ударно-волновая терапия, чтобы убрать сильную боль.
- Чувство жжения между третьим и четвертым пальцем ступней может свидетельствовать о невроме Мортона, - говорит о третьей причине боли в ступнях Сергей Алексутов. — Такой симптом вызван сдавливанием нерва в переднем отделе стопы. Зачастую причиной этой проблемы становится постоянное ношение обуви с узким носом или туфель, не подходящих по размеру.
Варикозная болезнь — шестая причина, почему «горят» подошвы ног.
- По венам ног кровь возвращается к сердцу снизу вверх, преодолевая силу гравитации, — говорит ортопед. — За движение крови в нужном направлении отвечают клапаны, работа которых напрямую зависит от мышечных сокращений. Этот механизм называется мышечно-венозной помпой голени. Если клапаны работают неправильно, недостаточно смыкаются, возникает обратный ток крови, из-за чего давление в сосудах увеличивается, и их стенки расширяются. Возникают отеки, которые появляются и на стопах. Начинают беспокоить боли, чувство тяжести, усталости и жжения в ногах.
Стимулировать работу мышечно-венозной помпы помогают ортопедические стельки и компрессионный трикотаж.
Кроме того, причиной жжения в ногах могут стать микозы (грибковые заболевания).
- Использование нерационально подобранной обуви и стелек из плохо «дышащих» материалов способствует перегреву тканей стопы, что увеличивает потоотделение, — поясняет эксперт. — Некачественные стельки и обувь не отводят влагу, в результате чего все впитывают носки, и создается благоприятная среда для грибков и бактерий. Обувь должна быть выполнена из натуральных «дышащих» материалов. Желательно, чтобы стелька была съемной. В таком случае ее можно вытащить и постирать.
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