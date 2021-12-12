Диетолог Бердов назвал гормоны, которые мешают нам соблюдать диету
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По словам эндокринолога, диетолога Анны Кузнецовой, избыток новогодних угощений может привести не только к чувству тяжести в животе, которое все же пройдет. Есть последствия и посерьезнее.

Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

Эндокринология

Врач-эндокринолог, диетолог, специалист Видновской районной клинической больницы

- При употреблении большого количества пищи, качество измельчения и обработки пищевого комка в ротовой полости и желудке ухудшается. Большой объем поступившей пищи вызывает перерастяжение стенок желудка, который оказывает давление на окружающие органы: сердце, печень, кишечник.

Из-за нарушения обработки пищевого комка желудочными ферментами после приема обильной еды часто обостряются хронический панкреатит, хронический гастрит, хронический холецистит и другие заболевания ЖКТ.

Нарушаются процессы моторики желудочно-кишечного тракта, вызывая симптомы диспепсии: изжогу, вздутие живота и метеоризм.

И конечно, кто из нас не замечал после новогодних праздников прибавку массы тела, в среднем 2-5 кг. Длительное переедание неизбежно приводит к ожирению, а далее уже можно говорить о таких серьезных осложнениях, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, — говорит Анна Кузнецова.

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Как справиться с чувством тяжести в желудке после застолья

Если вы все-таки объелись во время застолья и чувствуете себя не очень, можно взять на вооружение эти 5 советов диетолога:

  1. Выпейте травяной чай, например, на основе мяты или зеленый для улучшения перистальтики и снятия спазма.

  2. Устройте разгрузочный день, например, кефирный.

  3. Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.

  4. Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.

  5. И не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.

Что нельзя делать при переедании

  • Полностью отказываться от еды, вызывая дополнительный стресс для организма.

  • Сразу после еды заниматься активными физическими упражнениями;

  • Искусственно вызывать рвоту для быстрой эвакуации содержимого желудка, чтобы не создавать еще большее повышение внутрибрюшного давления;

  • Принимать слабительные средства, так как это может привести к дополнительной нагрузке на ЖКТ, сопровождающейся метеоризмом, спазмом и дискомфортом в животе;

  • Оказывать давление на мышцы живота, еще больше повышая внутрибрюшное давление.

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О чем говорит тяжесть в животе, если съел всего чуть-чуть

По словам врача, если даже при небольшом объеме съеденного возникает чувство тяжести в животе, это может говорить о заболеваниях желудка или верхних отделов кишечника. Например, это могут быть

  • Нарушения перистальтики желудка и 12-перстной кишки;

  • Объемные образования желудочно-кишечного тракта, в том числе злокачественные;

  • Заболевания желчевыводящих путей по типу дискинезии;

  • Глистные инвазии;

  • Стресс.

- При появлении этих симптомов надо обязательно обратиться за консультацией к врачу-специалисту, — напомнила Анна Кузнецова.

Анастасия Романова