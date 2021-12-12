- При употреблении большого количества пищи, качество измельчения и обработки пищевого комка в ротовой полости и желудке ухудшается. Большой объем поступившей пищи вызывает перерастяжение стенок желудка, который оказывает давление на окружающие органы: сердце, печень, кишечник.

Из-за нарушения обработки пищевого комка желудочными ферментами после приема обильной еды часто обостряются хронический панкреатит, хронический гастрит, хронический холецистит и другие заболевания ЖКТ.

Нарушаются процессы моторики желудочно-кишечного тракта, вызывая симптомы диспепсии: изжогу, вздутие живота и метеоризм.

И конечно, кто из нас не замечал после новогодних праздников прибавку массы тела, в среднем 2-5 кг. Длительное переедание неизбежно приводит к ожирению, а далее уже можно говорить о таких серьезных осложнениях, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, — говорит Анна Кузнецова.