Молоко не «успокоит» желудок после застолья. Новогодняя инструкция от гастроэнтеролога

Чтобы новогодняя ночь не преподнесла утреннего сюрприза в виде тошноты или тяжести в животе, врач-гастроэнтеролог Мариинской больницы Ксения Вютрих рассказала, какие продукты не сочетаются, действительно ли вредно запивать еду и какой алкоголь точно стоит исключить.

В прямом эфире Instagram терапевт-гастроэнтеролог Мариинской больницы Ксения Вютрих почти час отвечала на вопросы. До Нового года остались сутки, поэтому традиционный праздничный стол и его возможные «приятные» последствия стали основной темой разговора.

- Когда лучше всего завершить новогодний ужин?

- Начну с того, что перед застольем ни в коем случае не стоит голодать: об этом врачи говорят ежегодно. 31 декабря придерживайтесь своего обычного режима. Должен быть завтрак, обед и легкий ужин даже перед новогодним застольем, чтобы не было переедания поздно вечером. При сохранении такого режима вы, провожая старый год, не съедите лишнего. После 12.00 лучше оставить на столе только легкие закуски, которые «не утяжеляют» желудок. Это может быть что-то белковое (например, курица на гриле или пару), заливные блюда, овощные салаты или фрукты (но последние должны быть без избытка, чтобы не было перебора по глюкозе).

- Существуют ли какие-то новогодние блюда, которые не сочетаются, а мы не знаем об этом, итог — тяжесть или тошнота на утро?

- Переносимость продуктов — это всегда дело индивидуальное. Многие блюда на нашем новогоднем столе не самые сбалансированные, ингредиенты в них «не ладят» между собой. Например, те же салаты с майонезом. Они дают большую нагрузку на ЖКТ и поджелудочную железу. Точно плохо сочетаются друг с другом мясо и картофель, которые мы так любим. Чтобы не перегружать пищеварительную систему, на стол стоит поставить блюда из овощей на гриле, зеленые салаты, заправив их йогуртом или оливковым маслом. По возможности стоит исключить жареное мясо, копчености и соленья. Каких-то конкретных запрещенных сочетаний нет.

- Какой алкоголь лучше всего подойдет для новогоднего стола?

- Я рекомендую отдать предпочтение сухим винам и шампанскому брют - они не такие сладкие, как другие напитки. Также стоит ограничить, а лучше, вообще исключить крепкий алкоголь и ликеры — это калорийные и тяжелые напитки.

- Если я все-таки переел, какие ферментные препараты стоит принять?

- Вообще-то, стоит избегать переедания, а ферменты нужно принимать по показаниям. Но так как у нас Новый год, риск съесть лишнего велик, в этом случае можно добавить к рациону ферменты. Ферментные препараты могут быть в виде минимикросфер (желатиновых быстрорастворимых капсул, внутри которых действующее вещество — Прим. Ред.) или комбинированных таблетированных препаратов, которые содержат в себе кроме ферментов поджелудочной железы еще и желчные кислоты. Ферменты не рекомендуется принимать на постоянной основе, так как желчные кислоты сами по себе активизируют работу поджелудочной железы и желчного пузыря — это в дальнейшем может привести к негативным последствиям. На праздниках стоит отдать предпочтение кишечно-растворимым (капсульным) препаратам.

- Если утром появились неприятные ощущения в желудке, стоит ли его «успокаивать» молоком?

- Утверждение, что молоко «успокаивает» желудок можно отнести к мифам - продукт не обладает таким эффектом. Современные рекомендации по приему глюкокортикостероидов (аналоги эндогенных гормонов, провоцируемых корой надпочечников — Прим. Ред.) говорят о том, что надо запивать это лекарство молоком. Но молочные продукты всегда индивидуальны, они точно не обладают особыми «успокаивающими» свойствами.

- Действительно ли запивать еду вредно?

- Есть мнение, что прием пищи лучше начинать со стакана воды, потому что это улучшает аппетит и пищеварение. При этом запивать пищу не стоит, так как это якобы приводит к разбавлению ферментов. Насколько мне известно, большинство научных сообществ эти идеи не поддерживают. Если наш организм здоров, ему хватает ферментов и у нас нормально работает кишечник, то глоток воды во время обеда не будет влиять на процесс пищеварения. Может, стоит отодвинуть чаепитие минут на 15 после основного приема пищи, не более.

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© Доктор Питер