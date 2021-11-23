ложноположительный тест на коронавирус
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Одного отрицательного ПЦР-теста для того, чтобы признать человека выздоровевшим от коронавируса, мало, убежден доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие еще анализы помогут установить точно, справился ли организм человека с вирусом или нет.

Нетесов порекомендовал сдать тест ПЦР как минимум дважды, с интервалом в два дня. Для дополнительной гарантии он также посоветовал после того, как ПЦР тест в носоглостке станет отрицательным, проверить ПЦР в крови. Тогда вероятность того, что человек действительно вылечился, будет выше.

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Кроме того, отметил специалист, желательно еще и проверить уровень антител.

- Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад, — пояснил вирусолог.

Дело в том, что проба на ПЦР из носоглотки дает понять, есть ли вирус в носоглотке. А из нее, тем временем, коронавирус «уходит» быстро, перемещаясь в легкие, кровь и кишечник. И именно высокий уровень антител класса IgM может указать на то, что вирус в организме еще циклирует.

Кроме того, подчеркнул вирусолог, важно не забывать о рисках заразиться повторно. Для того, чтобы максимально обезопасить себя, необходимо сделать прививку.

Правда, есть нюанс: по полису ОМС мазок берут только дважды — при постановке диагноза и после предполагаемого выздоровления. Если второй тест показывает положительный результат, изоляцию продлят и возьмут тест еще раз. Во всех случаях речь идет о ПЦР из носоглотки. А если вы хотите сдать еще какие-то анализы, делать это придется за свой счет в частной лаборатории — государственные предсказуемо перегружены.

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Чтобы тест не соврал

Тест на коронавирус может показать как и ложноположиельный, так и ложноотрицательный результат. Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария, необходимо помнить о простых правилах:

  • Не есть и не пить за 3-4 часа до мазка. 

  • Отказаться от спиртного за 2 дня до теста

  • Не курить за 3 часа до сдачи теста, не жевать жвачку и не пользоваться спреями-освежителями для ротовой полости

  • Не использовать перед сдачей теста губную помаду

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Дарья Балясникова