Одного отрицательного ПЦР-теста для того, чтобы признать человека выздоровевшим от коронавируса, мало, убежден доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетесов. В интервью радио Sputnik он рассказал, какие еще анализы помогут установить точно, справился ли организм человека с вирусом или нет.

Нетесов порекомендовал сдать тест ПЦР как минимум дважды, с интервалом в два дня. Для дополнительной гарантии он также посоветовал после того, как ПЦР тест в носоглостке станет отрицательным, проверить ПЦР в крови. Тогда вероятность того, что человек действительно вылечился, будет выше.