Одного отрицательного ПЦР-теста для того, чтобы признать человека выздоровевшим от коронавируса, мало, убежден доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетесов. В интервью радио
Нетесов порекомендовал сдать тест ПЦР как минимум дважды, с интервалом в два дня. Для дополнительной гарантии он также посоветовал после того, как ПЦР тест в носоглостке станет отрицательным, проверить ПЦР в крови. Тогда вероятность того, что человек действительно вылечился, будет выше.
Кроме того, отметил специалист, желательно еще и проверить уровень антител.
- Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад, — пояснил вирусолог.
Дело в том, что проба на ПЦР из носоглотки дает понять, есть ли вирус в носоглотке. А из нее, тем временем, коронавирус «уходит» быстро, перемещаясь в легкие, кровь и кишечник. И именно высокий уровень антител класса IgM может указать на то, что вирус в организме еще циклирует.
Кроме того, подчеркнул вирусолог, важно не забывать о рисках заразиться повторно. Для того, чтобы максимально обезопасить себя, необходимо сделать прививку.
Правда, есть нюанс: по полису ОМС мазок берут только дважды — при постановке диагноза и после предполагаемого выздоровления. Если второй тест показывает положительный результат, изоляцию продлят и возьмут тест еще раз. Во всех случаях речь идет о ПЦР из носоглотки. А если вы хотите сдать еще какие-то анализы, делать это придется за свой счет в частной лаборатории — государственные предсказуемо перегружены.
Чтобы тест не соврал
Тест на коронавирус может показать как и ложноположиельный, так и ложноотрицательный результат. Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария, необходимо помнить о простых правилах:
Не есть и не пить за 3-4 часа до мазка.
Отказаться от спиртного за 2 дня до теста
Не курить за 3 часа до сдачи теста, не жевать жвачку и не пользоваться спреями-освежителями для ротовой полости
Не использовать перед сдачей теста губную помаду
Кстати
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