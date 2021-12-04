мелодия в голове навязчивая
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Звучащие в вашей голове навязчивые музыка, мысли и даже идеи, психологи называют когнитивным зудом или «ушным червем». Если случается это изредка, «повторов» мелодий немного, и вам эта музыка жить не мешает, то поводов для беспокойства нет.

Одной из причин «заевшей в голове песни» могут быть бессознательные триггеры человека или же эмоционально не пережитый или пережитый  опыт в прошлом. 

Виктория Богдасарова

Виктория Богдасарова

медицина

Клинический практикующий психолог, психотерапевт

- Когда заевшая музыка раздражает или наоборот приносит удовольствие, это говорит об одном — эмоция вызвана. Если честно, не важно какая. Она есть, — говорит психотерапевт Виктория Богдасарова. — Надо работать с тем, что есть, и подумать: почему на эту песню я раздражаюсь? Возможно, я не принимаю  что-то в себе? Или песня приносит мне слишком сильное удовольствие, потому что закрывает потребность в чувствовании себя ….(каким?)

Психолог привела в пример случай из практики, когда в течение нескольких месяцев в голове у ее клиентки «жил» голос Тамары Гвердцители, известной грузинской певицы.

- Женщина не могла понять, почему песни Тамары Гвердцители так притягивают ее и даже вызывают слезы, — рассказала психотерапевт Виктория Богдасарова. — Причем эта женщина никогда не была поклонницей творчества грузинской певицы. Она никогда не включала песни Гвердцители намеренно. Просто однажды услышала музыку, и неожиданно начала прокручивать ее в голове. Это продолжалось пару месяцев.

В ходе терапии мы выяснили, что бабушка женщины провела свое детство в Тбилиси, а затем родители подростком перевезли ее в Москву. Но детские грузинские песенки она запомнила на всю жизнь, и хоть никогда не рассказывала своей внучке (моей клиентке) о своем детстве, но напевала эти песенки. Бабушка умерла рано, и женщина рассказала, что очень ее любила. Позже, когда она слышала Тамару Гвердцители, ее охватывало теплое, уютное, домашнее чувство, какое она запомнила от общения с бабушкой. Песни и характерный голос певицы заставляли ее грустить и печалиться. Но она не ассоциировала голос певицы с бабушкиным, ведь бабушка давно умерла, а триггер на грузинские песенки случился, потому что женщина не прожила и не прочувствовала ее смерть. Дело в том, что мы часто ставим эмоциональные блоки на тяжелые события — это защитная реакция мозга, чтобы не сойти с ума.

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- Навязчивые песни в голове могут быть и незакрытым гештальтом, — поясняет психолог. — Поскольку бессознательное подхватывает и внедряет в себя все, а сознательное не такое внимательное — мы можем случайно где-то услышать начало песни, потом песня прерывается, но мы знаем ее продолжение и проигрываем в голове, чтобы испытать чувство «удовлетворенности». Возможно, эта песня вам просто нравится своим мотивом, признайте это в себе и пропойте песню вслух от начала и до конца или в том моменте, где заело. 

Не нужно забывать и про мастеров рекламы и маркетологов, отмечает эксперт.

- Если примитивно выражаться, одна из задач их работы — вызвать у человека желание купить, — говорит Виктория Богдасарова. — Поэтому часто мы запоминаем рекламу всем спектром чувств, включая слух. Есть определенные созвучия и ритмы, которые человека к чему-то призывают. Поэтому и немудрено, что звуки воздействуют на психику человека и призывают сделать что-то, становясь навязчивой идеей. 

В психотерапии все термины начинающиеся с «навязчивый» относятся к маркерам невроза и обсессивно-компульсивного расстройства. Обратите внимание: вызывает ли заевшая мелодия или мысль навязчивые идеи, пробуждающие к действию, которое вредит вам и окружающим? Вгоняет ли вас заевшая песня в эмоциональные качели?

Психолог отмечает, что заедающие в голове мысли может вызвать и стресс, и даже недосып.

- Стресс и режим сна влияет на уровень тревожности, а тревога вызывает навязчивые мысли, не обязательно мелодии, — поясняет Виктория Богдасарова.

Эксперт обращает внимание, что навязчивые мелодии в голове реже могут возникать у тех, кто по-настоящему живет музыкой и слушает ее постоянно.

- Меломаны более открыты к звукам и мыслям, поэтому их сознание более гибкое для принятия и передачи информации, — считает психотерапевт. — Поэтому они лучше чувствуют информацию с помощью слухового канала восприятия и быстрее ею распоряжаются: запоминают или «выветривают».

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Как избавиться от навязчивой мелодии 

  1. Спеть ее от начала до конца или до тех пор, пока не надоест. Обязательно вслух.

  2. Разобраться, какую ассоциацию вызывает песня и поработать с ней самостоятельно или вместе с психологом: определить, почему именно она крутится в голове? В какой момент заела? Какие чувства и эмоции вызывает? Была ли травмирующая ситуация, связанная с песней? 

  3. Перефокусировать внимание на другое действие в реальности. Если вы начинаете замечать навязчивую музыку — это показатель того, что вы «живете» в своей голове, а вокруг столько всего интересного происходит, чего вы не замечаете. Сфокусируйтесь на более активном действии, которое требует сосредоточенности. Не впадайте в автоматизм. Например, осознанно сделайте уборку, оформите свое рабочее место красиво с помощью деталей, соберите пазлы, займитесь спортом и так далее.

  4. Включите другую музыку, лучше разножанровые мелодии.

- Когда навязчивая мелодия или когнитивный зуд становится частым гостем в вашей голове, и вы чувствуете, что не можете самостоятельно остановить процесс (перефокусироваться) — тогда можно считать, что этот звук мешает вам жить, — обращает внимание Виктория Богдасарова. — Следует обратиться к специалисту, чтобы определить характер появления навязчивой мелодии и наметить пути по выходу из сложившегося раздражителя.

Анна Майская