- Когда заевшая музыка раздражает или наоборот приносит удовольствие, это говорит об одном — эмоция вызвана. Если честно, не важно какая. Она есть, — говорит психотерапевт Виктория Богдасарова. — Надо работать с тем, что есть, и подумать: почему на эту песню я раздражаюсь? Возможно, я не принимаю что-то в себе? Или песня приносит мне слишком сильное удовольствие, потому что закрывает потребность в чувствовании себя ….(каким?)

Психолог привела в пример случай из практики, когда в течение нескольких месяцев в голове у ее клиентки «жил» голос Тамары Гвердцители, известной грузинской певицы.

- Женщина не могла понять, почему песни Тамары Гвердцители так притягивают ее и даже вызывают слезы, — рассказала психотерапевт Виктория Богдасарова. — Причем эта женщина никогда не была поклонницей творчества грузинской певицы. Она никогда не включала песни Гвердцители намеренно. Просто однажды услышала музыку, и неожиданно начала прокручивать ее в голове. Это продолжалось пару месяцев.

В ходе терапии мы выяснили, что бабушка женщины провела свое детство в Тбилиси, а затем родители подростком перевезли ее в Москву. Но детские грузинские песенки она запомнила на всю жизнь, и хоть никогда не рассказывала своей внучке (моей клиентке) о своем детстве, но напевала эти песенки. Бабушка умерла рано, и женщина рассказала, что очень ее любила. Позже, когда она слышала Тамару Гвердцители, ее охватывало теплое, уютное, домашнее чувство, какое она запомнила от общения с бабушкой. Песни и характерный голос певицы заставляли ее грустить и печалиться. Но она не ассоциировала голос певицы с бабушкиным, ведь бабушка давно умерла, а триггер на грузинские песенки случился, потому что женщина не прожила и не прочувствовала ее смерть. Дело в том, что мы часто ставим эмоциональные блоки на тяжелые события — это защитная реакция мозга, чтобы не сойти с ума.