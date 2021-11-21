- Один из 65 детей во всем мире к пятилетнему возрасту попадает в стационар для лечения ротавирусных инфекций, — уточнила статистику Елена Михайлова. — Это дополнительная нагрузка, которая может стать критичной в нынешней сложной эпидемической обстановки. Несмотря на некоторый рост с 2014 года количества привитых, сегодня иммунизацией охвачена лишь небольшая часть территории страны. В 2019 году против ротавируса привили всего 48 584 человека в России .

Для того, чтобы появился эффект от вакцинации, нужно минимум 60 процентов привитых.