500 тысяч детских жизней уносит каждый год ротавирусная инфекция в мире. Если говорить о Петербурге, то до 70 процентов всех острых кишечных расстройств приходятся на ротавирус. При этом, даже если инфекция прошла в детском возрасте относительно без последствий, то проявиться они могут спустя много лет уже во взрослом возрасте.
Елена Михайлова
Медицина
Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, доктор медицинских наук.
- Может развиться сахарный диабет 1 типа, целиакия (непереносимость глютена, — прим.авт.), нарушение иммунной толерантности и другие осложнения, — объяснила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Саратовского медицинского университета им. В.И. Разумовского, профессор Елена Михайлова.
Решить проблему ротавируса могут прививки. В Европе, США и странах Латинской Америки проводились клинические исследования, которые показали, что вакцинация может снизить госпитализацию детей на 95 процентов по сравнению с непривитыми.
- Один из 65 детей во всем мире к пятилетнему возрасту попадает в стационар для лечения ротавирусных инфекций, — уточнила статистику Елена Михайлова. — Это дополнительная нагрузка, которая может стать критичной в нынешней сложной эпидемической обстановки. Несмотря на некоторый рост с 2014 года количества привитых, сегодня иммунизацией охвачена лишь небольшая часть территории страны. В 2019 году против ротавируса привили всего 48 584 человека в России.
Для того, чтобы появился эффект от вакцинации, нужно минимум 60 процентов привитых.
Еще одна «привычная» инфекция, которая вызывает беспокойство у врачей — ветряная оспа. Довольно непростая ситуация по ней сложилась в Петербурге. Если в среднем по России «ветрянкой» заражаются 585 человек на 100 тысяч населения, то в городе на Неве этот показатель в 2017-м году превысил 1000 заболевших на 100 тысяч. И в этом случае также может помочь вакцина. Тем более что перенесенная в детстве ветрянка опять же грозит серьезными осложнениями во взрослом возрасте.
Сусанна Харит
Медицина
Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА
- Под воздействием коронавирусного агента может произойти реактивация возбудителя ветряной оспы, — предупредила профессор, доктор медицинских наук Сусанна Харит.
Реактивация — пробуждение вируса, который после заболевания остается в организме и может спровоцировать опоясывающий лишай (герпес).
Также сочетание ветряной оспы и коронавируса провоцирует более выраженную респираторную симптоматику, ковид протекает в более тяжелой форме.
Сейчас прививку от ветряной оспы рекомендуют только для групп риска.
- Важно, что прививка в этом случае охраняет самих привитых, но не оказывает существенного воздействия на общество, — отметила Сусанна Харит. — В то же время всеобщая вакцинация создает защиту привитых, формирует коллективный иммунитет и снижает циркуляцию вируса.
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