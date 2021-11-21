В последние годы российских женщин накрыла волна бешеной популярности одноразовых косметических масок из ткани. Соцсети полны фотографиями блогеров с салфетками на лицах, полки магазинов, даже продуктовых, переполнены огромным ассортиментом таких масок. Далеко не во всех из них есть толк, а при неправильном подходе даже качественная маска может принести вред, уверенны специалисты.
Дополнение, а не основа
Как рассказывает врач-дерматолог, косметолог Елена Терентьева-Масленникова, хорошие маски спасут в ситуациях, когда нужно привести себя в порядок быстро.
Елена Терентьева-Масленникова
Дерматовенерология, косметология
Вврач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный специалист по инъекционным и аппаратным методикам, нитевому лифтингу
- Действительно, хорошие тканевые маски благодаря компонентам, содержащимся в их составе способны быстро привести кожу в тонус, увлажнить, успокоить, визуально улучшить ее состояние, — отмечает специалист.
Однако вряд ли одних таких масок хватит для ухоженной кожи, поясняет косметолог. Так что вариант, при котором можно ничего со своей кожей не делать, не высыпаться и вести нездоровый образ жизни, а потом приложить волшебную тряпочку к лицу и стать красавицей за 15 минут, возможен только в мечтах.
- Не стоит ждать от масок чуда и рассчитывать только на них. Маска — это лишь дополнение к вашему основному ежедневному уходу за кожей лица, подобранному в соответствии с особенностями вашей кожи, — подчеркивает косметолог.
Кстати, сделать маску для лица можно своими силами. «Доктор Питер» рассказывал о пяти эффективных рецептах от дерматолога.
Как выбрать маску
Перед покупкой лучше внимательно изучить состав эссенции, которой пропитана сама ткань
Ориентироваться лучше на свой тип кожи и ее состояние
Не стоит верить рекламе, «покупаться» на яркую упаковку маски или ее неординарный вид
Лучше всего проконсультироваться у косметолога для того, чтобы понять, в каком именно уходе нуждается ваша кожа
Когда маска может быть опасной
Однако факультативный смысл масок вовсе не означает, что особого вреда нанести они не могут и выбирать их можно как попало, предупреждает эксперт. Вот несколько условий, которые могут превратить косметическую маску из помощника в убийцу кожи:
1. У выбранной маски агрессивный состав
- В состав не должны входить агрессивные компоненты, такие как кислоты. Если в состав входит витамин С, то такая маска не подойдет для частого применения, идеально будет использовать ее раз в 2 недели, — поясняет Терентьева-Масленникова.
Кроме того, отдельные компоненты могут вызвать сильную индивидуальную аллергию, так что с ними тоже стоит быть осторожнее.
2. У вас проблемная кожа
По словам специалиста, некоторым людям вообще нужно очень аккуратно подходить к выбору любых уходовых средств.
- Если у вас проблемная кожа, склонная к воспалениям или сыпи, то также не рекомендуется слишком часто пользоваться тканевыми масками. Лучше в таком случае обратиться к косметологу и получить индивидуальные рекомендации по уходу, — отмечает врач.
3. Вы используете маски каждый день
Когда масок так много и купить их можно буквально везде, есть риск начать пользоваться ими ежедневно. Однако даже самого хорошенького — понемножку.
Не стоит увлекаться масками и использовать их ежедневно: это может привести к нарушению эпидермального барьера, — подчеркивает специалист.
Защитить кожу, кстати, может помочь авокадо. Этот фрукт богат витаминами, маслами и аминокислотами.
4. Вы держите маску дольше, чем нужно
В попытке выжать из маски максимум пользы можно зайти слишком далеко.
- Не стоит держать тканевую маску на лице дольше того времени, которое указано на упаковке. Тем самым вы не улучшите эффект, а только наоборот можете навредить вашей коже.
Совсем плохо, если маска успеет засохнуть и прилипнуть к лицу: тогда можно и раздражение заработать.
Стоит ли говорить о том, что использовать повторно одноразовую маску — точно плохая идея? Даже если в ней еще осталось много эссенции, маску нужно безжалостно выбрасывать — в ней уже начали размножаться бактерии, которые при повторном использовании наградят вас прыщами и высыпаниями.
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