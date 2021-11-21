Когда маска может быть опасной

Однако факультативный смысл масок вовсе не означает, что особого вреда нанести они не могут и выбирать их можно как попало, предупреждает эксперт. Вот несколько условий, которые могут превратить косметическую маску из помощника в убийцу кожи:

1. У выбранной маски агрессивный состав

- В состав не должны входить агрессивные компоненты, такие как кислоты. Если в состав входит витамин С, то такая маска не подойдет для частого применения, идеально будет использовать ее раз в 2 недели, — поясняет Терентьева-Масленникова.

Кроме того, отдельные компоненты могут вызвать сильную индивидуальную аллергию, так что с ними тоже стоит быть осторожнее.

2. У вас проблемная кожа

По словам специалиста, некоторым людям вообще нужно очень аккуратно подходить к выбору любых уходовых средств.

- Если у вас проблемная кожа, склонная к воспалениям или сыпи, то также не рекомендуется слишком часто пользоваться тканевыми масками. Лучше в таком случае обратиться к косметологу и получить индивидуальные рекомендации по уходу, — отмечает врач.