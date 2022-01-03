Физическое здоровье напрямую зависит от нашего образа жизни. Мало двигаетесь и любите сладкое, злоупотребляете алкоголем и не можете бросить курить — не удивляйтесь, что с возрастом появятся «болячки», которые не беспокоили вас в молодости, лишние килограммы и сопутствующие им гипертония и диабет, и еще — ухудшится память, быстро соображать и оперативно реагировать на ситуации будет гораздо сложнее из-за ухудшения здоровья мозга.
К счастью, есть несколько способов сохранить молодость и после 40 лет оставаться стройным, подтянутым, и чувствовать себя хорошо.
1. Взвешивайтесь раз в неделю
Регулярно контролируйте свой вес. Вставайте на весы в одно и то же время — утром после похода в туалет и душа, и сравнивайте показания. Плохо не только, когда стрелка весов сильно отклонилась вправо, но и если вы вдруг без причины стали терять килограммы.
При изменении веса в бОльшую сторону, скорректируйте питание — похудеть возможно только при дефиците калорий — то есть когда вы едите меньше, чем тратите. Самый верный способ посчитать верно — записывать все, что вы едите в течение дня, вплоть до последнего сухарика.
Опасно, если вы внезапно и беспричинно стали терять вес. Это может говорить в том числе и об опасных заболеваниях.
2. Займитесь плаванием
Даже если вы не очень большой любитель водных процедур, после сорока лет стоит все же записаться в бассейн. Плавание — это тренировка для всего тела, которая помогает сжигать калории и приводит мышцы в тонус. Вода обеспечивает дополнительное сопротивление, чтобы мышцы работали эффективно. Плавание — наиболее безопасный вид тренировок, особенно для тех, у кого были травмы, есть артрит или инвалидность.
Быстрая ходьба или бег в качестве тренировки не очень полезны для суставов и костей.
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3. Делайте больше повторов
Недавнее
Упражнения с отягощениями — поднятие тяжестей или отжимания — способствуют потере лишнего жира и улучшают обменные процессы. Чем больше мышц, тем вы сжигаете больше калорий.
Кроме того, для большей эффективности тренировок надо делать больше повторов упражнений, которые выполняются с небольшим весом. Это увеличивает расход калорий и ускоряет метаболизм — и то, и другое помогает быстрее избавляться от жира.
4. Начните заниматься йогой
Для начального уровня тренировок не обязательно обладать особенной гибкостью и какими-то навыками. Йога, по данным исследований, улучшает общее самочувствие, здоровье сердца, снижает давление, позволяет научиться расслабляться и справляться со стрессом, а регулярные тренировки
5. Все время оставайтесь в движении
Не обязательно истязать себя энергичными тренировками каждый день. Простая прогулка — отличный способ дополнить более интенсивные тренировки и помочь поддерживать стройность.
Достаточно быть просто более активными в повседневной жизни — выбирать лестницу, а не лифт, выходить на одну станцию метро раньше по дороге домой, во время разговора по телефону вставать и делать несколько шагов, и даже просто отжиматься с упором от кухонной столешницы, пока ждешь закипающий чайник. Этого будет уже достаточно, чтобы улучшить общее состояние здоровья и сохранить фигуру красивой и стройной.
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