1. Взвешивайтесь раз в неделю

Регулярно контролируйте свой вес. Вставайте на весы в одно и то же время — утром после похода в туалет и душа, и сравнивайте показания. Плохо не только, когда стрелка весов сильно отклонилась вправо, но и если вы вдруг без причины стали терять килограммы.

При изменении веса в бОльшую сторону, скорректируйте питание — похудеть возможно только при дефиците калорий — то есть когда вы едите меньше, чем тратите. Самый верный способ посчитать верно — записывать все, что вы едите в течение дня, вплоть до последнего сухарика.

Опасно, если вы внезапно и беспричинно стали терять вес. Это может говорить в том числе и об опасных заболеваниях.