здоровье после 40
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Физическое здоровье напрямую зависит от нашего образа жизни. Мало двигаетесь и любите сладкое, злоупотребляете алкоголем и не можете бросить курить — не удивляйтесь, что с возрастом появятся «болячки», которые не беспокоили вас в молодости, лишние килограммы и сопутствующие им гипертония и диабет, и еще — ухудшится память, быстро соображать и оперативно реагировать на ситуации будет гораздо сложнее из-за ухудшения здоровья мозга.

К счастью, есть несколько способов сохранить молодость и после 40 лет оставаться стройным, подтянутым, и чувствовать себя хорошо. 

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1. Взвешивайтесь раз в неделю

Регулярно контролируйте свой вес. Вставайте на весы в одно и то же время — утром после похода в туалет и душа, и сравнивайте показания. Плохо не только, когда стрелка весов сильно отклонилась вправо, но и если вы вдруг без причины стали терять килограммы.

При изменении веса в бОльшую сторону, скорректируйте питание — похудеть возможно только при дефиците калорий — то есть когда вы едите меньше, чем тратите. Самый верный способ посчитать верно — записывать все, что вы едите в течение дня, вплоть до последнего сухарика.

Опасно, если вы внезапно и беспричинно стали терять вес. Это может говорить в том числе и об опасных заболеваниях.

2. Займитесь плаванием

Даже если вы не очень большой любитель водных процедур, после сорока лет стоит все же записаться в бассейн. Плавание — это тренировка для всего тела, которая помогает сжигать калории и приводит мышцы в тонус.  Вода обеспечивает дополнительное сопротивление, чтобы мышцы работали эффективно. Плавание — наиболее безопасный вид тренировок, особенно для тех, у кого были травмы, есть артрит или инвалидность.

Быстрая ходьба или бег в качестве тренировки не очень полезны для суставов и костей.

В исследовании, опубликованном в The Journal of Rheumatology, отмечается, что плавание помогло облегчить симптомы у людей среднего и пожилого возраста с диагнозом остеопороз.

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3. Делайте больше повторов

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Obesity, показывает, что лучшим для сохранения фигуры будет не только сочетание правильного питания и кардиотренировок, а введение в свои занятия спортом регулярных силовых упражнений.

Упражнения с отягощениями — поднятие тяжестей или отжимания — способствуют потере лишнего жира и улучшают обменные процессы. Чем больше мышц, тем вы сжигаете больше калорий.

Кроме того, для большей эффективности тренировок надо делать больше повторов упражнений, которые выполняются с небольшим весом. Это увеличивает расход калорий и ускоряет метаболизм — и то, и другое помогает быстрее избавляться от жира.

4. Начните заниматься йогой

Для начального уровня тренировок не обязательно обладать особенной гибкостью и какими-то навыками. Йога, по данным исследований, улучшает общее самочувствие, здоровье сердца, снижает давление, позволяет научиться расслабляться и справляться со стрессом, а регулярные тренировки способствуют здоровому образу жизни — то есть увлеченные йогой люди едят меньше вредных продуктов, больше двигаются, не употребляют алкоголь и не курят.

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5. Все время оставайтесь в движении

Не обязательно истязать себя энергичными тренировками каждый день. Простая прогулка — отличный способ дополнить более интенсивные тренировки и помочь поддерживать стройность.

Исследование, опубликованное в Preventive Medicine, показывает, что даже 30-минутная прогулка несколько раз в неделю может как уменьшить жировые отложения, так и улучшить общую физическую форму. 

Достаточно быть просто более активными в повседневной жизни — выбирать лестницу, а не лифт, выходить на одну станцию метро раньше по дороге домой, во время разговора по телефону вставать и делать несколько шагов, и даже просто отжиматься с упором от кухонной столешницы, пока ждешь закипающий чайник. Этого будет уже достаточно, чтобы улучшить общее состояние здоровья и сохранить фигуру красивой и стройной.

Анна Майская