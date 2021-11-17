Авторы работы решили проверить, какие еще факторы влияют на количество микрокапель, выделяемых человеком. Для этого они отобрали 100 добровольцев в возрасте от 12 лет до 61 года.

Участники исследования должны были петь, говорить, играть на музыкальных инструментах в защитных масках и без них. Специальное оборудование измеряло количество производимых ими частиц.

Оказалось, что при пении человек выдыхает на 77% больше таких частиц, чем при обычном разговоре.

Кроме того, специалисты установили: взрослые люди производят микрокапель на 62% больше, чем дети, а мужчины — на 30% больше, чем женщины.

Ученые связывают это с тем, что у представителей сильного пола более объемные легкие. Это значит, что в случае заражения мужчины выдыхают больше микрочастиц и имеют больше шансов передать коронавирус другим.

Исследователи посоветовали тем, кто не хочет заразить окружающих, постараться громко не говорить и тем более не петь, чтобы сократить, насколько это возможно, попадание микрокапель с частицами вируса в воздух.