Ученые из университета штата Колорадо выяснили, при каких условиях человек имеет больше шансов заразить других коронавирусом. Оказалось, что на это частично влияют пол и возраст. Кроме того, шансы заразить других выше при пении. Исследование об этом появилось в издании
Как человек распространяет коронавирус
Одну из ключевых ролей в распространении коронавируса играют микрокапли жидкости, которые человек выделяет при дыхании, кашле, разговоре или чиханье — респираторные аэрозоли. Известно, что вирус SARS-CoV-2 с помощью таких микрокапель способен передаваться на расстояние более 1,8 метра. Также известно, что чем громче человек говорит, тем больше такой жидкости он выделяет.
Кстати, есть миф, будто бы привитые люди являются первыми разносчиками коронавируса - однако это не так. А вот бессимптомные пациенты заражают окружающих куда чаще, чем те, кто тяжело переносит COVID.
Авторы работы решили проверить, какие еще факторы влияют на количество микрокапель, выделяемых человеком. Для этого они отобрали 100 добровольцев в возрасте от 12 лет до 61 года.
Участники исследования должны были петь, говорить, играть на музыкальных инструментах в защитных масках и без них. Специальное оборудование измеряло количество производимых ими частиц.
Оказалось, что при пении человек выдыхает на 77% больше таких частиц, чем при обычном разговоре.
Кроме того, специалисты установили: взрослые люди производят микрокапель на 62% больше, чем дети, а мужчины — на 30% больше, чем женщины.
Ученые связывают это с тем, что у представителей сильного пола более объемные легкие. Это значит, что в случае заражения мужчины выдыхают больше микрочастиц и имеют больше шансов передать коронавирус другим.
Исследователи посоветовали тем, кто не хочет заразить окружающих, постараться громко не говорить и тем более не петь, чтобы сократить, насколько это возможно, попадание микрокапель с частицами вируса в воздух.
Кстати
Для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом даже после контакта с инфицированными, эксперты рекомендуют следовать простым правилам:
Сделать прививку
Укреплять свой иммунитет
Пользоваться масками и перчатками
Не забывать о социальной дистанции
Если коронавирусом заболел кто-то из членов семьи, необходимо:
По возможности изолировать зараженного
Минимизировать контакт с заболевшим
Не забывать про проветривание
Выделить зараженному посуду и мыть ее отдельно
Дезинфицировать одежду и белье больного
Впрочем, некоторые предпочитают более экстравагантные способы профилактики коронавируса. Например, в Индии для того, чтобы защитить себя, часть населения предпочитает обливаться молоком и обмазываться коровьем навозом.
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