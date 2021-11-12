Вырезают и «выжигают» температурой

По словам хирурга-онколога, основной и самый эффективный на сегодня способ лечения рака поджелудочной железы на ранних стадиях — хирургическая операция. Ее делают, если у пациента нет противопоказаний для оперативного вмешательства. Если есть, то назначают химио- и радиотерапию. На поздних стадиях доступно только симптоматическое лечение.

Также появилась и новая методика лечения, которую используют при метастазах в брюшине — гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия (HIPEC).

- Она позволяет успешно справляться даже с поздними стадиями рака. Подогретый до +43-44°С раствор химиопрепарата подается в брюшную полость. Термический порог у раковых клеток обычно ниже, чем у здоровых, поэтому при таком методе воздействия злокачественные образования в буквальном смысле «выжигаются». Здоровые ткани и органы при этом никак не страдают. Важно и то, что препарат не попадает в общий кровоток, а значит, организм в целом получает меньше токсинов, чем при стандартной процедуре лечения такого типа, — объяснил Валерий Егиев.

Врач призвал не забывать, что рак сейчас — не приговор.

- Порой грамотный хирург-онколог может сотворить настоящее чудо, да и те операции, которые еще 10 лет назад считались невозможными, сегодня успешно проводятся, — наполнил специалист.