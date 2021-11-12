Ежегодно в мире более 200 тысяч человек узнают о диагнозе «рак поджелудочной железы», который входит в топ-10 самых распространенных онкозаболеваний и часто — с неблагоприятным прогнозом по лечению. Почему одни заболевают, а другие нет, по словам врачей, до сих пор точно неизвестно. Как рассказал хирург-онколог Валерий Егиев, есть несколько теорий о происхождении этого вида рака.
Валерий Егиев
онкология, хирургия
Врач-хирург, врач-онколог, профессор Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н.
- Принято считать, например, что влияет генетическая предрасположенность или образ жизни с большим количеством вредных привычек. Возможно, причиной опухоли может быть острый или хронический панкреатит. Но научно-подтвержденных доказательств этого пока нет, — пояснил доктор.
Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, которое развивается из железистых клеток или протоков органа. Опухоль может поражать любые отделы железы или же заполнять ее полностью, но самая частая локализация — головка поджелудочной железы.
Поджелудочная железа представляет собой удлинённое дольчатое образование, расположенное в брюшной полости позади желудка и тесно примыкающее к двенадцатиперстной кишке.
Его можно спутать с диабетом и язвой желудка
Как и многие другие виды рака, опухоли поджелудочной железы тяжело заподозрить на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и легче. Очень часто болезнь протекает скрытно и развивается быстро — даже врачи на раннем этапе могут принять злокачественную опухоль за другие болезни. По словам Валерия Егиева, рак поджелудочной железы может маскироваться под диабет, язву желудка или болезни желчного пузыря.
5 симптомов, которые говорят о необходимости пройти обследование у хирурга или онколога:
Механическая желтуха, сопровождаемая характерной локализованной болью;
Резкая и беспричинная потеря в весе — до 10-15 кг за 2-3 месяца. Наиболее распространенная локализация опухоли — головка поджелудочной железы. По мере увеличения злокачественного образования проток постепенно перекрывается и отток желчи нарушается, а панкреатические ферменты, необходимые для пищеварения, не поступают. Организм человека просто перестает усваивать питательные вещества из пищи.
Потеря аппетита;
Темный цвет мочи;
Светлый оттенок кала.
Среди других возможных признаков болезни: слабость, общее недомогание, запоры и другие нарушения пищеварения.
Для диагностики этого вида опухолей в первую очередь используются УЗИ и компьютерная томография (КТ) с контрастированием сосудов.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводится, если опухоль — с кистозным компонентом. Для небольших образований головки возможен метод эндоскопического УЗИ. Опухолевые маркеры тоже очень важны для полного понимания картины. Желательно, чтобы диагностику проводил грамотный врач, который специализируется на лечении именно этого типа рака: случается, что размеры и характер опухоли определяют неверно. Пациент получает диагноз: неоперабельный рак — с таким приговором сложно найти в себе силы бороться и пройти повторную диагностику, однако шансы вылечиться есть почти всегда, — заверил Валерий Егиев.
Уточнение диагноза и подбор метода лечения часто проводится после биопсии — взятия биоматериала для гистологического исследования.
Вырезают и «выжигают» температурой
По словам хирурга-онколога, основной и самый эффективный на сегодня способ лечения рака поджелудочной железы на ранних стадиях — хирургическая операция. Ее делают, если у пациента нет противопоказаний для оперативного вмешательства. Если есть, то назначают химио- и радиотерапию. На поздних стадиях доступно только симптоматическое лечение.
Также появилась и новая методика лечения, которую используют при метастазах в брюшине — гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия (HIPEC).
- Она позволяет успешно справляться даже с поздними стадиями рака. Подогретый до +43-44°С раствор химиопрепарата подается в брюшную полость. Термический порог у раковых клеток обычно ниже, чем у здоровых, поэтому при таком методе воздействия злокачественные образования в буквальном смысле «выжигаются». Здоровые ткани и органы при этом никак не страдают. Важно и то, что препарат не попадает в общий кровоток, а значит, организм в целом получает меньше токсинов, чем при стандартной процедуре лечения такого типа, — объяснил Валерий Егиев.
Врач призвал не забывать, что рак сейчас — не приговор.
- Порой грамотный хирург-онколог может сотворить настоящее чудо, да и те операции, которые еще 10 лет назад считались невозможными, сегодня успешно проводятся, — наполнил специалист.
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