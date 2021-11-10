Российские ученые обнаружили способ выявлять на ранних стадиях неизлечимое смертельное заболевание сердца — ишемическую кардиомиопатию (ИКМП). Причем для диагностики человеку достаточно сдать кровь из вены.
Открытие сделали ученые Сибирского государственного медицинского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале
Что такое ишемическая кардиопатия
При ИКМП у человека расширяется желудочек сердца, его стенки становится тоньше, в итоге кровь перекачивается хуже. Причем этот процесс необратим: единственным способом лечения сейчас считают пересадку сердца. По мнению ученых из СибГМУЮ, именно эта болезнь является одной из основных причин смерти от хронической недостаточности среди людей старше 50 лет. Патология появляется у 5-5% людей с ишемической болезнью сердца и у 30% тех, кто перенес инфаркт миокарда.
ИКМП трудно диагностировать: ее симптомы очень похожи на признаки обычной сердечной недостаточности.
Особые клетки
Российские ученые проанализировали механизм развития этой болезни и смогли отыскать удобный с практической точки зрения способ выявить в лабораторных условиях признак, который указывает на развитие патологии еще до того, как она успела вызвать необратимые изменения в сердце. Как оказалось, недостаток особенного вида кровяных клеток, моноцитов — четкий признак процесса, ведущего к ишемической кардиопатии. Проверить этот показатель можно, изучив анализ крови из локтевой вены.
По мнению авторов исследования, если врачи смогут фиксировать патологию еще до того, как значительная часть миокарда деградирует, то развитие болезни получится или сильно замедлить, или вовсе остановить. Для этого возможно будет использовать коронарное шунтирование и усиленную терапию, которая сможет улучшить поглощение кислорода из крови клетками миокарда.
Теперь группа ученых планирует сосредоточится на создании нового подхода к медикаментозным способам лечения ишемической кардиопатии.
Кстати
Есть ряд симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем даже на ранних стадиях. Это, например ком в горле — он может сигнализировать об ишемической болезни сердца. Тревожным звоночком также могут быть храп: по мнению специалистов, храпящие больше находятся в зоне риск получить инфаркт, чем курильщики.
Стоит обратить внимание и на обильное потоотделение в состоянии покоя: есть вероятность, что потливость может быть симптомом того, что сердце работает с нагрузкой.
Для того, чтобы помочь сердцу, можно пересмотреть свой рацион. Некоторые продукты особенно полезны для этого незаменимого органа: это, например, рыба, растительное масло, морковь. Кроме того, специалисты рекомендуют для здоровья сердечно-сосудистой системы побольше двигаться и делать специальные упражнения.
А вот те, кто не ест достаточно клетчатки, обожает мороженное и чье меню слишком калорийно, подвергают свое сердце опасности.
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