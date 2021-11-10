Кстати

Есть ряд симптомов, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем даже на ранних стадиях. Это, например ком в горле — он может сигнализировать об ишемической болезни сердца. Тревожным звоночком также могут быть храп: по мнению специалистов, храпящие больше находятся в зоне риск получить инфаркт, чем курильщики.

Стоит обратить внимание и на обильное потоотделение в состоянии покоя: есть вероятность, что потливость может быть симптомом того, что сердце работает с нагрузкой.

Для того, чтобы помочь сердцу, можно пересмотреть свой рацион. Некоторые продукты особенно полезны для этого незаменимого органа: это, например, рыба, растительное масло, морковь. Кроме того, специалисты рекомендуют для здоровья сердечно-сосудистой системы побольше двигаться и делать специальные упражнения.

А вот те, кто не ест достаточно клетчатки, обожает мороженное и чье меню слишком калорийно, подвергают свое сердце опасности.