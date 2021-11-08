Зубной налет — это липкая пленка, заполненная бактериями, которая способствует заболеванию десен и разрушению зубов. И обычная чистка не поможет от него избавиться, говорят стоматологи. Чтобы удалить налет со всем поверхности зуба, вам понадобиться зубная нить. Пользоваться ей необходимо каждый день, тщательно прочищая все зубные промежутки, где у нас и остается застрявшая пища. И не стоит забывать про чистку зубов 2 раза в день и профилактические осмотры.
Кариес — наиболее распространенное хроническое заболевание, с ним сталкивались все. Из-за него зубы разрушаются, приходится их сверлить, иногда даже чистить и пломбировать каналы (если речь идет о пульпите). Однако разрушают наши зубы не только сладости. Есть продукты и повреднее шоколадок, говорят диетологи.
Кислые конфеты
Такие конфеты содержат много различных кислот, которые крайне негативно воздействуют на зубы. Кроме того, поскольку они жевательные, то сильнее прилипают к зубам, поэтому с большей вероятностью могут вызвать кариес. Если вы жаждете сладкого, возьмите вместо этого кусочек шоколада, который можно быстро пережевать и запить водой.
Хлеб
Подумайте дважды, когда снова хотите купить булку в супермаркете. Дело в том, что когда вы жуете хлеб, слюна расщепляет крахмал на сахар. Потом, превратившись в клейкую пастообразную субстанцию, хлеб прилипает к зубам, заполняет межзубные промежутки. И это может вызвать кариес. Если вы сильно хотите хлеба, выбирайте цельнозерновую буханку. Она содержит меньше сахара и не так легко расщепляется.
Алкоголь
Все мы знаем, что алкоголь вреден для здоровья. Но замечали ли вы, что вы пьете, у вас пересыхает рот? В это время в ротовой полости не хватает слюны, которая необходима для здоровья зубов. Слюна предотвращает прилипание пищи к зубам и смывает оставшиеся частицы. Он даже помогает устранить первые признаки кариеса, заболеваний десен и других инфекций полости рта. Чтобы поддерживать водный баланс во рту, пейте много воды и используйте фторсодержащие ополаскиватели после чистки.
Газировка
Газированные напитки «помогают» зубному налету — в ротовой полости образуется больше кислоты, которая разрушает зубную эмаль. То есть каждый раз, когда вы пьете газировку, то покрываете свои зубы кислотой.
Кроме того она вызывает сухость во рту, тем самым провоцируя обезвоживание. И последнее, но не менее важное: газированные напитки темного цвета могут обесцветить или изменить цвет ваших зубов.
Важная деталь: не чистите зубы сразу после того, как выпили газировку — эта процедура может лишь усугубить разрушение эмали.
Лед
Когда в стакане есть кубики льда, некоторые любят их смаковать во рту вместе с напитком. Этого делать нельзя, говорят стоматологи. Лед может повредить эмаль и спровоцировать образование сколов, трещин, расшатать коронку. Некоторые даже умудряются разгрызать лед, что может вообще привести к потере зубов.
Цитрусовые
Апельсины, грейпфруты и лимоны полезны и вкусны, они богаты витамином С. Но их кислотность может разрушить эмаль, делая зубы более уязвимыми для кариеса. Даже выдавленный в воду сок лимона может сыграть свою роль в повреждении эмали.
Кроме того, апельсин или лимон может раздражать нежную слизистую во рту. Это не значит, что от фруктов надо отказываться. Просто всегда помните про меру.
Картофельные чипсы
Хруст картофельных чипсов приносит удовлетворение многим из нас. К сожалению, они содержат крахмал, который превращается в сахар. Этот крахмал потом может застревать между зубами и питать бактерии в зубном налете.
Чтобы обезопасить свои зубы, постарайтесь после того, съедите чипсы, прочисть зубные промежутки зубной нитью.
Сухофрукты
Большинство уверены в том, что сухофрукты — это исключительно здоровая закуска. Однако не стоит забывать, абрикосы, чернослив, инжир, изюм липкие. Они застревают между зубами, оставляя в промежутках много сахара.
Если вы любите есть сухофрукты, обязательно после еды прополощите рот водой, а затем почистите зубы зубной нитью.
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