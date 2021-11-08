Зубной налет — это липкая пленка, заполненная бактериями, которая способствует заболеванию десен и разрушению зубов. И обычная чистка не поможет от него избавиться, говорят стоматологи. Чтобы удалить налет со всем поверхности зуба, вам понадобиться зубная нить. Пользоваться ей необходимо каждый день, тщательно прочищая все зубные промежутки, где у нас и остается застрявшая пища. И не стоит забывать про чистку зубов 2 раза в день и профилактические осмотры.

Кариес — наиболее распространенное хроническое заболевание, с ним сталкивались все. Из-за него зубы разрушаются, приходится их сверлить, иногда даже чистить и пломбировать каналы (если речь идет о пульпите). Однако разрушают наши зубы не только сладости. Есть продукты и повреднее шоколадок, говорят диетологи.