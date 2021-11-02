Пандемия коронавируса «затмила» некоторые инфекционные заболевания. Так, в Петербурге с мая прошлого года не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Ее цитирует «Интерфакс».

«Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла — с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем», — сказала она.