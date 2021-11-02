Пандемия коронавируса «затмила» некоторые инфекционные заболевания. Так, в Петербурге с мая прошлого года не зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. Ее цитирует
«Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла — с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем», — сказала она.
О том, что в мире начался спад заболеваемости корью, «Доктор Питер» писал еще в прошлом году. Так, по опубликованным ранее эпидемиологическим данным, с начала 2020 года в 53 странах, которые ВОЗ относит к Европейскому региону, выявлено 15 612 случаев кори и 234 краснухи. В России за прошлый год корью заболели 1 289 человек, краснухой — только 3. Пик заболевания корью в стране пришелся на март (438 человек), краснухой заразились 2 пациента в январе 2020 года, 1 — в декабре 2019-го.
В Петербурге в 2020 году было зафиксировано 49 случаях кори, в том числе у 32 детей. При этом половине заболевших детей не исполнилось и двух лет. Почти все пациенты (91%) не были привиты от кори.
Справка
Корь — очень заразная инфекция. Если человек ею никогда не болел и не был привит, при контакте с заболевшим заражение происходит в 99% случаев. Единственной эффективной защитой от кори остается прививка. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов высокая температура до 40 градусов, насморк, конъюктивит, с 4-5 дня болезни появляется пятнисто-папулезная сыпь. Характерна этапность высыпания — сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее — на груди и теле, затем — на руках и ногах.
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