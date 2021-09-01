Холдинг «Нацимбио» (ГК Ростех) завершил первый этап поставок новой детской комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Как сообщили сегодня, 1 сентября, представители компании, в 84 региона доставили 322 тысячи доз препарата. В комитете по здравоохранению уточнили, что в Петербург поступило 12 тыс. доз, но они пока находятся на городской фармбазе. Точных дат, когда она появится в поликлиниках, пока не называют.

До сих пор в рамках Нацкалендаря детей прививали от этих трех заболеваний моновакцинами и дивакциной (против кори и паротита). Теперь в поликлиниках будут доступны трехвалентные вакцины, которые предназначены для детей в возрасте от 12 месяцев до 6 лет.

«Использование комбинированных вакцин рекомендовано российскими и европейскими экспертами. Наличие нескольких компонентов позволяет защитить пациентов от большего числа вирусов с помощью всего одной инъекции и снижает нагрузку на медицинский персонал. Комбинированные вакцины не только удобны, но и безопасны — это доказано многочисленными исследованиями», — говорит исполнительный директор ГК Ростех Олег Евтушенко.

Вакцину «Вактривир» выпускает предприятие НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио»). О ее регистрации Минздравом сообщали еще год назад, но ранее в компании говорили только о поставках на коммерческий рынок. Теперь она стала доступна для иммунизации детей в рамках Нацкалендаря профилактических прививок.