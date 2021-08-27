Массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По словам уполномоченной по правам детей Анны Кузнецовой, в России прививки от коронавируса несовершеннолетним будут делать только с разрешения родителей.
С начала июля Центр имени Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V», начала ее испытания на детях 12-17 лет. На первом этапе отобрали 100 здоровых подростков и привили их с согласия родителей. Состояние испытуемых до, во время и после вакцинации наблюдают медики. Дозировка «Спутника» снижена, по сравнению с обычной, предназначенной для взрослых. К сентябрю планируется привлечь к исследованию еще 250 детей.
«Мой 15-летний сын участвует в испытаниях вакцины »
Евгений Ковалев
Психиатрия
врач-психиатр, главный врач клиники интенсивной терапии, эксперт по организации здравоохранения
- Мой 15-летний сын участвует в пострегистрационных исследованиях «Спутника V», когда определяется необходимая дозировка вакцины для детей с учетом развивающегося организма. Необходимо понять, какая будет эффективность вакцины в зависимости от дозы. Набор детей в исследовательскую программу Центра Гамалеи производился по объявлению, мы откликнулись на призыв в социальных сетях. Сын легко согласился принять участие в испытания, потому что понимает, подобные исследования — это основа науки. Сейчас пока он прошел обследование. Недели через две он получит первую дозу вакцины.
Никаких опасений, у меня как у отца, нет, потому что я сам в числе первых добровольцев принимал участие в клинических испытаниях «Спутника V», первые две дозы вакцины я получил еще в августе 2020 года. Потом на Новый год ревакцинировался, чтобы показать пример своим коллегам в клинике, что вакцина безопасная и не одноразовая. Еще две дозы «Спутника V» сделал уже в этом августе. Получается, всего шесть инъекций. Но это еще не рекорд. Есть люди, которые в рамках изучения иммуногенности уже сделали себе 12 уколов. Чувствуют себя замечательно.
Сейчас, когда начнется новый учебный год, главное, что уменьшит риск заражения COVID-19, это коллективный иммунитет среди учителей и среди родителей. Если среди них больше антипрививочников, то у детей больше шансов заболеть, и наоборот.
«В первые десять дней в школу лучше не ходить»
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Сейчас вакцинация детей-подростков с 12 до 18 лет в России не разрешена. Клинические испытания начались в июле только для «Спутника V». По словам главы Центра Гамалеи Гинцбурга, промежуточные результаты они должны получить к середине сентября. Это очень быстро, даже при тех ресурсах, которыми располагают разработчики «Спутника V». Потому что нужно месяц, а лучше два месяца наблюдений после второй инъекции за теми подростками, которые участвовали в исследовании. Это время даст понять хотя бы, какие могут быть среднесрочные побочные эффекты, я уже не говорю о долгосрочных. Если говорить о вакцинации подростков мире, то результаты пока неплохие — уже многие западные страны ввели эту практику. Исследования по детям младшего возраста ведутся — и «Пфайзером», и «Модерной» — и в скором времени дети с пяти лет тоже будут вакцинироваться.
Я считаю, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию детей не по медицинским, а по социальным причинам. Это будет неправильное решение в условиях, когда взрослые так плохо прививаются. Даже если подключат сейчас к программе массовой вакцинации детей-подростков, надеяться на формирование коллективного иммунитета не приходится. Поэтому в обязательной вакцинации подростков нет никакого смысла, а социальная напряженность может возрасти.
Нужно ли вести ребенка 1 сентября в школу? Сложный вопрос. В идеале лучше бы переждать первые десять дней учебного года дома. Это было бы разумно. Цель такого домашнего карантина — нивелировать риск переноса инфекции от своего ребенка в детский коллектив, и далее везде. Но я не очень верю в такую высокую ответственность наших родителей. Это касается в первую очередь тех детей, которые только вернулись с курортов, где эпидемиологическая ситуация не самая благоприятная. Но рассчитывать, что 10-дневная изоляция обеспечит защиту на весь школьный сезон, конечно, нельзя. Это временная мера. Вспышка заболеваемости ковидом в детских коллективах произойдет не только потому, что дети вернутся с курортов и каникул, это не главная причина. Да, поначалу это будет главный фактор, а потом все пойдет как обычно.
В идеале лучше бы переждать десять дней дома. Это было бы разумно.
Если вы только что приехали из отпуска, я рекомендую сделать ПЦР-тест ребенку перед приходом в школу за день-два. Стоит ли это делать на регулярной основе, не знаю. Мы плохо понимаем, как протекает эпидпроцесс в коллективах.
Дети — по-прежнему мощный очаг заражения ковидом. Поэтому, если ребенок регулярно ходит в школу, то надо ограничить его общение с пожилыми родственниками. Очевидно, что взрослые должны вакцинироваться, создать вокруг ребенка эпидемиологически изолированную зону в семье. Все эти меры позволят предотвратить серьезную вспышку.
«Большой пользы от вакцин для детей нет»
Василий Власов
Эпидемиология
врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ. Вице-президент общества специалистов доказательной медицины. Член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой
- Риски небольшие, — рассказал в интервью «Доктору Питеру» эпидемиолог Василий Власов. — Но вакцинировать детей, на мой взгляд, преждевременно. Это сейчас является предметом обсуждения во всем мире. Большой пользы от вакцин дети получить не могут, так как большинство все-таки переносят болезнь легко. А вакцина приносит пользу в первую очередь тем, что предотвращает тяжелое течение заболевания. Если бы вакцина защищала от заражения, то это имело бы смысл. Пока нет убедительных оснований для того, чтобы вакцинировать от коронавируса детей. Нужно дать ученым еще время для изучения этого явления.
«Носить ли учителю маску — вопрос спорный»
Георгий Викулов
Иммунолог
врач иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, член Российской Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Национального научного общества инфекционистов
- Пока официального разрешения на вакцинацию детей мы не получили. Никакая массовая вакцинация не проводится. Те исследования, которые сейчас проводятся с участием детей, в частности, из Санкт-Петербурга, пока не завершены. Но в индивидуальном порядке медицинский консилиум может рассмотреть вакцинацию детей из групп риска — например, с сахарным диабетом, или определенными заболеваниями, которые могут вызвать тяжелое течение коронавирусной инфекции. Но это единичные, индивидуальные случаи.
Медицинские рекомендации родителям накануне 1 сентября общие — это профилактика любых респираторно-вирусных инфекций, если ребенок в группе риска (эндокринные, онкологические заболевания, иммунодефицит), то в зависимости от хронического заболевания, необходимо наблюдение у врача-специалиста.
Вопрос в том, как организовать так, чтобы одновременно учились часто и редко болеющие дети. Это большая проблема. Понятно, что должна быть регулярная термометрия и обеззараживание воздуха. А вот то, что ношение масок учителями носит рекомендательный характер, вопрос дискуссионный. Здесь все зависит от конкретных условий, в которых работает педагог. Если учитель работает в замкнутом душном помещении, где нет вентиляции и не обрабатывается воздух, да еще и наденет маску, то можно ожидать, что через несколько часов он потеряет сознание. Если все будет организовано так, что регулярно проветривается помещение, парты стоят на определенном расстоянии друг от друга, то тогда, возможно, и маска не понадобится. Очень много нюансов, которые надо учитывать.
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