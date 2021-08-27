- Сейчас вакцинация детей-подростков с 12 до 18 лет в России не разрешена. Клинические испытания начались в июле только для «Спутника V». По словам главы Центра Гамалеи Гинцбурга, промежуточные результаты они должны получить к середине сентября. Это очень быстро, даже при тех ресурсах, которыми располагают разработчики «Спутника V». Потому что нужно месяц, а лучше два месяца наблюдений после второй инъекции за теми подростками, которые участвовали в исследовании. Это время даст понять хотя бы, какие могут быть среднесрочные побочные эффекты, я уже не говорю о долгосрочных. Если говорить о вакцинации подростков мире, то результаты пока неплохие — уже многие западные страны ввели эту практику. Исследования по детям младшего возраста ведутся — и «Пфайзером», и «Модерной» — и в скором времени дети с пяти лет тоже будут вакцинироваться.

Я считаю, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию детей не по медицинским, а по социальным причинам. Это будет неправильное решение в условиях, когда взрослые так плохо прививаются. Даже если подключат сейчас к программе массовой вакцинации детей-подростков, надеяться на формирование коллективного иммунитета не приходится. Поэтому в обязательной вакцинации подростков нет никакого смысла, а социальная напряженность может возрасти.

Нужно ли вести ребенка 1 сентября в школу? Сложный вопрос. В идеале лучше бы переждать первые десять дней учебного года дома. Это было бы разумно. Цель такого домашнего карантина — нивелировать риск переноса инфекции от своего ребенка в детский коллектив, и далее везде. Но я не очень верю в такую высокую ответственность наших родителей. Это касается в первую очередь тех детей, которые только вернулись с курортов, где эпидемиологическая ситуация не самая благоприятная. Но рассчитывать, что 10-дневная изоляция обеспечит защиту на весь школьный сезон, конечно, нельзя. Это временная мера. Вспышка заболеваемости ковидом в детских коллективах произойдет не только потому, что дети вернутся с курортов и каникул, это не главная причина. Да, поначалу это будет главный фактор, а потом все пойдет как обычно.

В идеале лучше бы переждать десять дней дома. Это было бы разумно.

Если вы только что приехали из отпуска, я рекомендую сделать ПЦР-тест ребенку перед приходом в школу за день-два. Стоит ли это делать на регулярной основе, не знаю. Мы плохо понимаем, как протекает эпидпроцесс в коллективах.

Дети — по-прежнему мощный очаг заражения ковидом. Поэтому, если ребенок регулярно ходит в школу, то надо ограничить его общение с пожилыми родственниками. Очевидно, что взрослые должны вакцинироваться, создать вокруг ребенка эпидемиологически изолированную зону в семье. Все эти меры позволят предотвратить серьезную вспышку.