Ученые уже давно изучают болезнь Альцгеймера. Во время нового исследования международная группа ученых смогла выяснить новые детали о ходе развития этого недуга, которые в дальнейшем могут помочь в создании метода его лечения.
Результаты совместных изысканий ученых Кембриджского университета, специалистов Британского научно-исследовательского института деменции при Кембриджском университете и Гарвардской медицинской школы были опубликованы в журнале
Прийти к результатам исследователи смогли, изучив посмертные образцы мозга пациентов, у которых при жизни диагностировали болезнь Альцгеймера. Кроме того, авторы работы проводили ПЭТ-сканирование живых людей, у которых были диагностированы разной степени тяжести умственные нарушения.
Стоит отметить, что долгие годы ученым приходилось изучать механизм возникновения и развития болезни на животных. Опыты на мышах показали, что Альцгеймер способен распространяться очень быстро, так как кластеры токсичных белков захватывают разные части мозга.
Как объясняют врачи, при болезни Альцгеймера тау-белок и бета-амилоиды образуют агрегаты — сливаются в бляшки, которые и считаются главной причиной заболевания, именно они приводят к уничтожению клеток мозга. В результате у больного начинают фиксировать проблемы с памятью, выполнением обычных повседневных задач и в целом снижение способностей мозга.
Как объяснил один из авторов статьи Джорджа Майсла, доктора из Кембриджского химического факультета Юсуфа Хамиеда, долгое время считалось, что болезнь Альцгеймера распространяется подобно раковым заболеваниям, то есть, начинается в одной точке и затем распространяется, поражая новые клетки мозга.
Однако новое исследование, во время которого впервые были использованы человеческие данные, доказывает, что это не так: Альцгеймер возникает в разных областях мозга примерно в одной время.
Из-за этого деменция может развиваться очень быстро.
Именно поэтому болезнь Альцгеймера можно только замедлить, но не остановить: когда ее обнаруживают, поражено уже слишком много областей в мозгу.
По словам соавтора исследования и коллеги Майсла Туомоса Ноулза, это исследование доказывает важность работы с человеческими данными, а не с несовершенными моделями животных.
- Теперь мы можем изучать этот процесс на молекулярном уровне на реальных пациентах, а это важный шаг на пути к разработке методов лечения, — заявил Ноулз.
По мнению ученых, изучение того, как развивается Альцгеймер, может помочь разработать способ справиться с этой болезнью.
- Ключевое открытие заключается в том, что прекращение репликации агрегатов тау-белка и бета-амилоидов, а не их распространения, будет более эффективным на стадиях заболевания, которые нам уже удалось изучить, — сказал Ноулз.
Кроме того, сам способ изучения может быть в дальнейшем использован для изучения других нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Паркинсона.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о простых привычках, которые способны снизить риск возникновения Альцгеймера и деменции. Среди них — диета и сбалансированное питание, здоровый сон, регулярные походы ко врачу, зарядка.
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