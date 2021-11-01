Как объяснил один из авторов статьи Джорджа Майсла, доктора из Кембриджского химического факультета Юсуфа Хамиеда, долгое время считалось, что болезнь Альцгеймера распространяется подобно раковым заболеваниям, то есть, начинается в одной точке и затем распространяется, поражая новые клетки мозга.

Однако новое исследование, во время которого впервые были использованы человеческие данные, доказывает, что это не так: Альцгеймер возникает в разных областях мозга примерно в одной время.

Из-за этого деменция может развиваться очень быстро.

Именно поэтому болезнь Альцгеймера можно только замедлить, но не остановить: когда ее обнаруживают, поражено уже слишком много областей в мозгу.

По словам соавтора исследования и коллеги Майсла Туомоса Ноулза, это исследование доказывает важность работы с человеческими данными, а не с несовершенными моделями животных.

- Теперь мы можем изучать этот процесс на молекулярном уровне на реальных пациентах, а это важный шаг на пути к разработке методов лечения, — заявил Ноулз.