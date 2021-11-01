Готовилась к гинекологической операции, а оказалась на нейрохирургической. Жительница Новосибирска проходила предоперационное обследование, в которое входил, в том числе и рентген. На нем-то и обнаружили, что в левой половине грудной клетки есть затемнение. Женщина обратилась в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Там она прошла дополнительное обследование.
- Пациентке провели мультиспиральную компьютерную томографию, на ней выявили гигантское объемное образование размером с мужской кулак, — рассказал врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Игорь Васильев.
Опухоль оказалась невриномой — это довольно распространенное доброкачественное новообразование, которое может возникнуть в любом возрасте на любом нерве человеческого организма. Чаще всего поражает женщин.
- Невринома располагалась в плевральной полости, в непосредственной близости к позвоночному столбу и аорте, — объяснил Игорь Васильев.
Чтобы уточнить, вовлечены ли сосудистые структуры и аорта в частности в питание образования, провели дополнительные исследования с контрастным усилением.
- Удаление невриномы для наших врачей не редкость, — говорит заведующий отделением №1 НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, кандидат медицинских наук Иван Пендюрин. — Но, как правило, такие опухоли растут из нервных структур — спинномозговых корешков. Кроме того, обычно эти образования располагаются в позвоночном канале, воздействуя на спинной мозг, или паравертебрально (вдоль позвоночного столба)
В этом случае гигантская опухоль находилась в плевральной полости и со спинным мозгом никак связана не была. Чтобы понять, как удалить неврому максимально безопасно, собрали консилиум. В операционную бригаду, по итогам, вошли четыре хирурга: Иван Пендюрин, Игорь Васильев, абдоминальный хирург Новосибирской областной больницы Борис Кан и торакальный хирург, главный врач «Клиники НИИТО» Артем Короткевич.
- Операцию начали с эндоскопического этапа, хирурги визуализировали объемное образование и попробовали удалить его малоинвазивно, — объяснили НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. — Но все же приняли решение оперировать открытым путем.
Сказалось близость к средостению и к аорте. Хирурги удалили невриному с минимальной кровопотерей. На утро пациентку перевели из реанимации в палату профильного отделения. Никаких проблем с дыханием после хирургического вмешательства у нее не было.
- Боли пациентка не чувствовала, только небольшой дискомфорт в области шва, — уточнили врачи. — Но эти ощущения со временем пропадут.
Иван Пендюрин уверен, что если бы опухоль не обнаружили и быстро не удалили, то она продолжила бы расти, при этом прирастала бы к средостению.
- На операцию страшно решиться, тем более узнала я об этой опухоли довольно внезапно, но врачи меня успокоили, — призналась прооперированная женщина. — Мне не требуется реабилитация, придется только пройти контрольный осмотр и сделать снимки МРТ.
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