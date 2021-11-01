- Операцию начали с эндоскопического этапа, хирурги визуализировали объемное образование и попробовали удалить его малоинвазивно, — объяснили НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. — Но все же приняли решение оперировать открытым путем.

Сказалось близость к средостению и к аорте. Хирурги удалили невриному с минимальной кровопотерей. На утро пациентку перевели из реанимации в палату профильного отделения. Никаких проблем с дыханием после хирургического вмешательства у нее не было.

- Боли пациентка не чувствовала, только небольшой дискомфорт в области шва, — уточнили врачи. — Но эти ощущения со временем пропадут.

Иван Пендюрин уверен, что если бы опухоль не обнаружили и быстро не удалили, то она продолжила бы расти, при этом прирастала бы к средостению.

- На операцию страшно решиться, тем более узнала я об этой опухоли довольно внезапно, но врачи меня успокоили, — призналась прооперированная женщина. — Мне не требуется реабилитация, придется только пройти контрольный осмотр и сделать снимки МРТ.