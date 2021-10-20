По статистике, рак обнаруживается, зачастую, далеко не на ранних стадиях, когда успешность лечения для некоторых видов опухоли достигала бы 100 процентов. Врачи постоянно призывают проводить ежегодный скрининг, чтобы «поймать» болезнь вовремя, но многие к этим рекомендациям не прислушиваются. Кого-то останавливает болезненность и дискомфорт некоторых процедур, кого-то — очереди в поликлиниках.
Вероятно, скоро этот вопрос существенно упростится. Ученым удалось создать чип, который способен распознать рак задолго до появления опухоли. Он вводится в кровь и притягивает особые частицы — внеклеточные везикулы. В них «зашита» вся информация о нашем организме.
- Везикулы играют решающую роль в межклеточной коммуникации и прогрессировании заболевания, — объяснил сотрудник лаборатории оптических биомикросистем, факультета машиностроения Университета Конкордия (Канада) Мутукумаран Пакирисами в научном журнале
Фактически, чип будет захватывать внеклеточные везикулы и анализировать их, чтобы дать заключение о возможном возникновении рака. Чип создан на основе магнитных частиц, он сможет активировать онкогены, чтобы проанализировать будущие риски. Покрыт чип стрептовидином — специальным белком.
Чип для жидкостной биопсии собираются использовать не только для диагностики, но и для разработки новых методов лечения, так как рак можно будет «поймать» на максимально ранних стадиях. Так как появляется возможность определить не только риск рака, но и его тип. Исследования уже провели на клетках рака молочной железы, в ближайшее время ученые собираются расширить список тестируемых онкозаболеваний.
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