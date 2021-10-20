По статистике, рак обнаруживается, зачастую, далеко не на ранних стадиях, когда успешность лечения для некоторых видов опухоли достигала бы 100 процентов. Врачи постоянно призывают проводить ежегодный скрининг, чтобы «поймать» болезнь вовремя, но многие к этим рекомендациям не прислушиваются. Кого-то останавливает болезненность и дискомфорт некоторых процедур, кого-то — очереди в поликлиниках.

Вероятно, скоро этот вопрос существенно упростится. Ученым удалось создать чип, который способен распознать рак задолго до появления опухоли. Он вводится в кровь и притягивает особые частицы — внеклеточные везикулы. В них «зашита» вся информация о нашем организме.