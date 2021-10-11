Хирурги Новосибирского областного клинического онкологического диспансера прооперировали 48-летнюю пациентку — у женщины в брюшной полости выросли сразу три опухоли. Вес новообразований составил более 30 кг. О редком клиническом случае
Как узнали сибирские онкологи, пациентка много лет не была на осмотре у врача. Женщина не проходила инструментальных исследований, УЗИ, осмотра у гинеколога. Обратиться в медучреждение ее заставил выросший до огромных размеров живот, который мешал двигаться, причинял боль и дискомфорт. После осмотра в поликлинике женщину направили на консультацию в онкодиспансер.
Вираб Сисакян
Онкология
Заведующим отделением Новосибирского онкодиспансера, онкогинеколог, хируг, кандидат медицинских наук.
«На первичном приеме мы сразу же госпитализировали пациентку в наше отделение на обследование. Медики обнаружили в брюшной полости 3 гигантских новообразования, достигающих 30 см. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства страдали внутренние органы — почки, кишечник, желудок. Кроме того, от многолетнего сдавливания повредились вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку и придатки вместе с новообразованиями», — рассказал заведующий онкогинекологическим отделением Вираб Сисакян.
Сложность операции заключалась и в том, что из-за варикозного расширения вен внутренних органов была велика опасность большой кровопотери. Также такое соседство опухолей с почками, желудком и другими внутренними органами было очень опасным: требовалась ювелирная работа хирургов, чтобы удалить новообразования и при этом не повредить мочеточники и артерии.
Операция прошла успешно. Врачи удалили матку, придатки и яичники вместе с опухолями. Общий вес трех опухолей составил более 30 кг. Кровопотеря была минимальной, послеоперационный период прошел благополучно, женщина уже выписалась домой.
Однако гистологические исследование показало, что одно из новообразований было злокачественным. Врачи уверены, что эти опухоли росли много лет и переродились, скорее всего, из миомы.
«Если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ, всей этой травмирующей операции можно было бы избежать — миома успешно лечится. Поэтому еще раз хочу призвать наших женщин: посещайте врача ежегодно, не пренебрегайте ультразвуковыми исследованиями малого таза, сдавайте раз в год анализы на онкоцитологию и тогда мы сможем профилактировать онкозаболевание, обходясь без операций и токсичных химиопрепаратов», — добавил доктор Сисакян.
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