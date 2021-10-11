Хирурги Новосибирского областного клинического онкологического диспансера прооперировали 48-летнюю пациентку — у женщины в брюшной полости выросли сразу три опухоли. Вес новообразований составил более 30 кг. О редком клиническом случае сообщается в официальном Instagram-аккаунте медучреждения.

Как узнали сибирские онкологи, пациентка много лет не была на осмотре у врача. Женщина не проходила инструментальных исследований, УЗИ, осмотра у гинеколога. Обратиться в медучреждение ее заставил выросший до огромных размеров живот, который мешал двигаться, причинял боль и дискомфорт. После осмотра в поликлинике женщину направили на консультацию в онкодиспансер.