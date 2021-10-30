Признаки на коже, по которым можно распознать дефицит витаминов

Чаще всего в организме возникает дефицит железа, кальция, витамина D, фолиевой кислоты, йода, магния, Омега-3 и клетчатки , пишет британское издание Express.

Так, обычно недостаток возникает из-за неправильного питания или диет, говорит врач-косметолог Эбби Инграм. Поэтому так важно грамотно выстраивать свой рацион, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

На дефицит витаминов указывают следующие симптомы:

на коже появились светлые тонкие линии;

кожа стала обезвоженной и сухой (недостаток Омега-3 жирных кислот может привести к сухой, потрескавшейся коже или даже к экземе или дерматиту);

у вас стали появляться синяки (признак дефицита витамина С);

кожа стала тусклой, появился землистый оттенок лица;

веки стали опухать (может говорить о дефиците йода);

кожа лица и губы стали очень бледными (говорит о недостатке железа и витамина В12).

Если вы по каким-либо причинам не можете изменить свое питание, то обязательно скажите об этом своему лечащему врачу (например, у вас есть непереносимость определенных продуктов). В случае необходимости врач выпишет вам витаминные добавки, которые нужно будет купить в аптеке и принимать каждый день.