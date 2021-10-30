Признаки на коже, по которым можно распознать дефицит витаминов

Кожа — это самый большой орган в человеческом теле. Она выполняет защитную функцию, умеет «слышать» запахи, реагировать на внешние раздражители, предупреждая об опасности. Однако именно кожа — это последнее место, куда попадают витамины и минералы, которые мы усваиваем вместе с пищей. Поэтому так важно обращать на те сигналы, которые она нам подает: это может говорить о том, что дефицит полезных веществ уже очень существенный.
Чаще всего в организме возникает дефицит железа, кальция, витамина D, фолиевой кислоты, йода, магния, Омега-3 и клетчатки,
Так, обычно недостаток возникает из-за неправильного питания или диет, говорит врач-косметолог Эбби Инграм. Поэтому так важно грамотно выстраивать свой рацион, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.
На дефицит витаминов указывают следующие симптомы:
на коже появились светлые тонкие линии;
кожа стала обезвоженной и сухой (недостаток Омега-3 жирных кислот может привести к сухой, потрескавшейся коже или даже к экземе или дерматиту);
у вас стали появляться синяки (признак дефицита витамина С);
кожа стала тусклой, появился землистый оттенок лица;
веки стали опухать (может говорить о дефиците йода);
кожа лица и губы стали очень бледными (говорит о недостатке железа и витамина В12).
Если вы по каким-либо причинам не можете изменить свое питание, то обязательно скажите об этом своему лечащему врачу (например, у вас есть непереносимость определенных продуктов). В случае необходимости врач выпишет вам витаминные добавки, которые нужно будет купить в аптеке и принимать каждый день.
Также могут быть полезны витаминные маски для лица. Но помните, что они помогут лишь на время улучшить внешний вид и не восполнять дефицит витаминов в организме.
Впрочем, дефицит любых витаминов и минералов плохо сказывается на вашем здоровье. Судороги, онемение в руках или ногах, сухость кожи… Состояние может ухудшаться и спровоцировать некоторые заболевания. Разбираемся с врачом, как именно наш организм подает SOS-сигналы.
Комментарии0