Четвертая волна коронавируса продолжает набирать обороты — эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться и в Европе. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовали официальные данные, в каких странах за последние 14 дней чаще всего выявляли новых заболеваших ковидом.

Для наглядности все данные объединили в карту, которую поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В последних двух ежедневно выявляют от 200 до 500 заразившихся.

В красную зону попали:

Латвия;

Литва;

Эстония;

Румыния;

Бельгия.

Также крайне тревожная ситуация в Исландии, Лихтенштейне, Нидерландах, некоторых городах Чехии и Норвегии.

В зеленой зоне, по подсчетам экспертов, спокойнее всего. Там выявляют до 74 заболевших за сутки. К «наименее опасным странам» аналитики отнесли Мальту, Испанию, Италию, Швецию и Францию.