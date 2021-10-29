Четвертая волна коронавируса продолжает набирать обороты — эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться и в Европе. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)
Для наглядности все данные объединили в карту, которую поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В последних двух ежедневно выявляют от 200 до 500 заразившихся.
В красную зону попали:
Латвия;
Литва;
Эстония;
Румыния;
Бельгия.
Также крайне тревожная ситуация в Исландии, Лихтенштейне, Нидерландах, некоторых городах Чехии и Норвегии.
В зеленой зоне, по подсчетам экспертов, спокойнее всего. Там выявляют до 74 заболевших за сутки. К «наименее опасным странам» аналитики отнесли Мальту, Испанию, Италию, Швецию и Францию.
Однако не все страны в разгар эпидемии призывают своих жителей вакцинироваться, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Белоруссии, например, теперь совсем другие правила. В разгар эпидемии власть отменила масочный режим, после чего в стране волшебным образом резко снизилось число заболевших ковидом. Александр Лукашенко искренне уверен, что любая болезнь протекает прежде всего «в голове» и «зависит о конкретного человека», а потому белорусам не стоит сильно переживать из-за пандемии. «Если ты только начал переживать по поводу этой болезни — умножай [последствия] на десять», — заявил президент.
В России же ковидные ограничения только усиливают. Первой локдаун ввела Москва. Затем ужесточил требования и Петербург. Так, чтобы посетить театры и музеи в северной столице, вам необходим специальный QR-код вакцинированного. Хотя эти нововведения не помогут Петербургу справиться с пандемией, уверен иммунолог Николай Крючков. Чтобы победить вирус, нужны совсем другие меры.
Другие города тоже не отстают. В одних регионах «праздничный» локдаун уже начался, другие готовятся стартовать в субботу. Что ждет тех, кто рискнет поехать на море или в Ленобласть? «Доктор Питер» собрал антиковидные ограничения на популярных направлениях отдыха.
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