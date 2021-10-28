Штамм А.Y. 4.2 или, как его еще называют, «Ню», изначально обнаружили в Великобритании. Сейчас эта мутация добралась и до России — она вызывает 10% новых случаев COVID-19, зафиксированных в стране. На 28 октября количество новых случаев уже зашкалило за 40 тысяч.
Андрей Поздняков
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист. Специалист клиники «Инвитро-Сибирь».
«Британские ученые считают, что А.Y.4.2 заразнее дельта-штамма, который сейчас превалирует в мире на 10-15%. Однако не стоит забывать, что штамм „Ню“ — это мутация всем известной „Дельты“. Обнаружили новый подвид во время изучения выделенных от пациентов вирусов. Ученые из Британии полностью изучают генетическую структуру вируса, чтобы отслеживать, как быстро могут мутировать новые штаммы. Именно для этого и применяется методика „секвенирование“ — быстрый поиск мутаций», — поясняет врач.
Насколько опасен подвид «Дельты»
В Великобритании летальность составляет примерно 0,1%. По последним данным ВОЗ, за сутки в стране зафиксировано 36 100 заболевших и 38 умерших. В России же более 1000 умерших ежедневно при сопоставимом — если верить официальной статистике — количестве заразившихся.
«Конечно, все дело в вакцинации. В Великобритании активно прививаются, заболевание, по сути, переведено в ранг амбулаторного, с низкой летальностью. Поэтому оценивать тяжесть по их данным некорректно», — говорит инфекционист.
Но если учитывать, что «Ню» — это подвид «Дельты», то можно утверждать, что легче заболевание протекать не будет. Давайте сравним данные: сейчас один больной при несоблюдении эпидемиологических мер заражает примерно 9 здоровых (нынешний дельта-штамм — примерно 8). А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, «Дельта» заразнее изначального штамма более, чем на 100%.
Спасет ли нас локдаун
«Временно — да, но потом заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой „прорывной“ инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало».
Вирус будет активно распространяться среди людей, чья иммунная система не может с ним справиться. Похоже, эта инфекция с нами навсегда. Введенный локдаун может снизить суточную заболеваемость, но никак не повлияет на летальность. Умирать будут пациенты, которых госпитализировали до ужесточения ограничений.
Прививка против новых мутаций
Если вы вакцинированы, то новые мутации не так страшны, уверяет врач. Прививка защищает от тяжести и смертельного исхода. Штаммов много, они разлетелись по всему миру, но оценить ситуацию можно по количеству заболеваемости и летальности. Если мы посмотрим на страны с адекватно привитым населением (Великобритания, Израиль, Венгрия, Германия и др.), то увидим, что вакцинация эффективна.
У разработчиков уже есть готовая технология разработки вакцины. При необходимости они смогут ввести новый антиген в имеющуюся «матрицу» препарата, поэтому создавать новый им не понадобиться.
Комментарии8