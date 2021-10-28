«Конечно, все дело в вакцинации. В Великобритании активно прививаются, заболевание, по сути, переведено в ранг амбулаторного, с низкой летальностью. Поэтому оценивать тяжесть по их данным некорректно», — говорит инфекционист.

Но если учитывать, что «Ню» — это подвид «Дельты», то можно утверждать, что легче заболевание протекать не будет. Давайте сравним данные: сейчас один больной при несоблюдении эпидемиологических мер заражает примерно 9 здоровых (нынешний дельта-штамм — примерно 8). А зараженный изначальным штаммом из Уханя заражал примерно троих. Получается, «Дельта» заразнее изначального штамма более, чем на 100%.

Спасет ли нас локдаун

«Временно — да, но потом заболеваемость снова вырастет, так как уровень иммунизации населения (количество вакцинированных и переболевших) по-прежнему низкий. Из-за высокой контагиозности SARS-CoV-2 является так называемой „прорывной“ инфекцией, которая пробивает слабые места в популяционной защите, а их у нас немало».

Вирус будет активно распространяться среди людей, чья иммунная система не может с ним справиться. Похоже, эта инфекция с нами навсегда. Введенный локдаун может снизить суточную заболеваемость, но никак не повлияет на летальность. Умирать будут пациенты, которых госпитализировали до ужесточения ограничений.