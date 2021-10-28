Артериальную гипертонию считают многофакторным заболеванием — так как возникает она из-за множества разных причин. Причем, редко, когда гипертония появляется только по одной из них — это всегда комплекс нарушений. Кардиолог Анна Кореневич объяснила, какую роль в повышении давления играют анатомические дефекты сосудов шеи.
- Очень часто ко мне приходят на прием пациенты с гипертонией, кому-то диагноз поставили впервые, кто-то живет с ним давно. И не менее часто возникает вопрос, может ли быть гипертония связана с проблемами в сосудах шеи, — говорит Анна Кореневич. — Особенно актуален этот вопрос после УЗИ сосудов шеи, врачи находят повышенную извитость артерий. Нет, это не влияет на развитие гипертонии.
Причины гипертонии:
Возраст — с ним мы ничего не можем сделать. Чем старше человек, тем выше у него вероятность развития гипертонии. И с каждым прожитым годом она увеличивается, с каждым годом мы должны больше обращать внимание на себя, на свое здоровье, на уровень давления. Также необходимо контролировать уровни холестерина и сахара — это показатели, от которых зависит продолжительность и качество нашей жизни;
Избыточная масса тела;
Низкая физическая активность;
Хронический стресс — это самая главная причина артериальной гипертонии. Повышенная эмоциональная лабильность, когда человек находится в состоянии эмоционального спада, состоянии тревоги, напряжения, страха. Из-за этого напрягаются мышцы верхнего плечевого пояса и шеи. Некоторые предлагают снижать давление при помощи гимнастики для шеи, в частности, есть рекомендации от доктора Шишонина.
- У любого гипертоника вы обязательно найдете спазмированные мышцы шеи, плеч и спины, — говорит кардиолог Кореневич. — Естественно, если механически ослабить этот зажим, провести какие-то манипуляции, попытаться расслабить пациента, то мы можем добиться некоторого снижения уровня артериального давления. Но эффект не будет стойким, потому что мы не будем воздействовать на основную причину, которая вызвала мышечный спазм.
Основная же причина этого мышечного спазма — психоэмоциональное напряжение. Множество информации, страх что-то не успеть, не понять, проблемы в семье, на работе оказывают на нас влияние.
- Мы — социальные животные, мы должны находиться в обществе, потому что нам без него плохо, но именно из социума мы получаем основную долю стресса, — объясняет Кореневич. — Такие проблемы как боли в спине, в пояснице, головные боли напряжения — очень частые. И это все сопровождается повышением давления.
Ничего плохого в гимнастике для шеи, в принципе, нет. Хороши любые виды физических нагрузок — гимнастика, массаж, физиотерапия, йога, бег, плавание. Но основное — это все же попытка разобраться в своем внутреннем психологическом напряжении, попытка снять эмоциональное напряжение, попытка контролировать уровень стресса. И в этом нам помогает психология, психотерапевтические методики.
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