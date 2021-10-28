Основная же причина этого мышечного спазма — психоэмоциональное напряжение. Множество информации, страх что-то не успеть, не понять, проблемы в семье, на работе оказывают на нас влияние.

- Мы — социальные животные, мы должны находиться в обществе, потому что нам без него плохо, но именно из социума мы получаем основную долю стресса, — объясняет Кореневич. — Такие проблемы как боли в спине, в пояснице, головные боли напряжения — очень частые. И это все сопровождается повышением давления.

Ничего плохого в гимнастике для шеи, в принципе, нет. Хороши любые виды физических нагрузок — гимнастика, массаж, физиотерапия, йога, бег, плавание. Но основное — это все же попытка разобраться в своем внутреннем психологическом напряжении, попытка снять эмоциональное напряжение, попытка контролировать уровень стресса. И в этом нам помогает психология, психотерапевтические методики.