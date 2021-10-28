В Москве и Подмосковье режим выходных дней уже включился, локдаун там стартовал с 28 октября. В Петербурге нерабочая неделя начнется с субботы, 30 октября, закроются все непродовольственные магазины, рестораны и кафе будут работать только на доставку, попасть можно будет только в театры, музеи, продуктовые и аптеки. Как провести локдаун и при каких симптомах стоит не ждать, а срочно вызывать скорую помощь? На вопросы «Доктора Питера» ответила заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Татьяна Погода.
Татьяна Погода
Медицина
Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по кардиологии, врач высшей категории
- Зависит ли лечение COVID-19 от того штамма вируса, которым человек заразился? Для «бета» — одно, для «дельты» — другое…
- Коронавирусы — это большое семейство РНК-содержащих вирусов. Количество вариантов SARS-CoV-2 сейчас превышает тысячи различных генетических линий. И терапия не будет зависеть от штамма вируса. Она зависит только от каждой клинической ситуации.
- Что-то изменилось в течение заболевания в четвертую волну? Можно ли назвать дни «икс», когда наступит улучшение или ухудшение?
- В сравнении с предыдущими волнами заболевание протекает в более агрессивной форме. За короткие сроки, 3-5 дней, несмотря на проводимую терапию у некоторых пациентов происходит распространение патологического процесса в легких и развитие так называемого цитокинового шторма. Если в течение 8-12 дней состояние больного остается стабильным и не присоединяется вторичная инфекция, то примерно к 14-18 дню его можно будет выписать домой. К сожалению, это происходит далеко не со всеми. Иногда сроки госпитализации составляют 30 дней и более. В том числе и в отделениях реанимации.
- Как провести локдаун — ноябрьские выходные? И когда мы достигнем «плато» в четвертую волну?
- Думаю, не ошибусь, если скажу, что предсказать, как будет расти заболеваемость в четвертую волну, наверное, не возьмется никто. Но мы надеемся, что благодаря сформированному иммунитету привитых и переболевших, мы сможем быстро достигнуть плато. А предоставленные выходные я призываю провести в уединении, а не в общественном месте.
- При каких симптомах ковид надо вызывать скорую?
- Коронавирусная инфекция вызывает обострение хронических заболеваний:
деконмпенсацию сахарного диабета,
хронической сердечной недостаточности,
обострение ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких),
неустойчивые цифры артериального давления,
на фоне эндотелиита развиваются тромбоэмболические осложнения.
Поэтому в любом случае нужна консультация врача. Либо это врач из поликлиники, либо, в более серьезных ситуациях: температура выше 39, очень высокие или очень низкие цифры артериального давления, интенсивные боли за грудиной, обмороки — необходима более быстрая квалифицированная медицинская помощь, необходим вызов бригады скорой.
- Сколько сейчас людей, прошедших полный курс вакцинации, находится в Госпитале?
- В реанимации привитых нет, повторно заболевших — единичные случаи, средний показатель вакцинированных пациентов, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Госпитале для ветеранов войн, — примерно 5-7 процентов. Они переносят заболевание в легкой или средней форме.
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