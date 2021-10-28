- Зависит ли лечение COVID-19 от того штамма вируса, которым человек заразился? Для «бета» — одно, для «дельты» — другое…

- Коронавирусы — это большое семейство РНК-содержащих вирусов. Количество вариантов SARS-CoV-2 сейчас превышает тысячи различных генетических линий. И терапия не будет зависеть от штамма вируса. Она зависит только от каждой клинической ситуации.

- Что-то изменилось в течение заболевания в четвертую волну? Можно ли назвать дни «икс», когда наступит улучшение или ухудшение?

- В сравнении с предыдущими волнами заболевание протекает в более агрессивной форме. За короткие сроки, 3-5 дней, несмотря на проводимую терапию у некоторых пациентов происходит распространение патологического процесса в легких и развитие так называемого цитокинового шторма. Если в течение 8-12 дней состояние больного остается стабильным и не присоединяется вторичная инфекция, то примерно к 14-18 дню его можно будет выписать домой. К сожалению, это происходит далеко не со всеми. Иногда сроки госпитализации составляют 30 дней и более. В том числе и в отделениях реанимации.