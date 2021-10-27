Россия вошла в тройку мировых лидеров по числу смертельных селфи

Исследователи из нескольких университетов Испании попытались выяснить, сколько людей погибли с начала 2008 года по июль 2021-го, пытаясь сделать эффектное селфи. Они насчитали по меньшей мере 379 человек из тех, о ком писали СМИ или сообщалось в пресс-релизах. Результаты их исследования будут опубликованы в Journal of Travel Medicine,
По данным авторов работы, с начала 2021 года зафиксирован 31 несчастный случай с любителями селфи, закончившийся летальным исходом. И это, по словам исследователей, говорит о росте подобных ЧП.
В исследовании отмечается, что в каждом третьем случае смерть наступила во время путешествия — то есть треть погибших были туристами. На первом месте по числу смертей оказалась Индия (100 случаев с 2008 года), следом идут США (39) и Россия (33).
Чаще всего смертельные селфи связаны с падением фотографирующего (216 смертей). Также среди частых причин гибели ДТП, железнодорожные катастрофы и утопления. К примеру, с нападением диких животных было связано только 17 случаев гибели.
По словам одного из соавторов исследования Кристины Джуэсас, средний возраст пострадавших составляет 24,4 года. Из всех жертв 41% — молодые люди в возрасте до 19 лет.
Этим летом сообщалось, что в Индии молния одним ударом убила 16 любителей селфи. В северном городе Джайпур 27 человек забрались во время грозы на сторожевую башню, чтобы сделать эффектное фото. Молния ударила прямиком в башню. Жертвами стихии стали 16 человек, остальные смогли спастись, но получили травмы. Два года назад «Доктор Питер» писал о 21-летней девушке с кататравмой, которую спасли врачи Елизаветинской больницы — она хотела сделать селфи на 15-метровой высоте. В итоге девушка перенесла 7 сложнейших операций.
Три года назад аналогичное исследование проводили в Индии. Тогда в список мировых лидеров по числу смертельных селфи также включили Индию, Россию, США и Пакистан. Индийские исследователей сделали вывод, что большинство погибших (около 72%) — мужчины младше 30 лет. Этот факт связывают с тем, что они больше склонны к рискованному поведению, несмотря на любовь женщин к селфи.
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