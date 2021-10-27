Россия вошла в тройку мировых лидеров по числу смертельных селфи

Исследователи из нескольких университетов Испании попытались выяснить, сколько людей погибли с начала 2008 года по июль 2021-го, пытаясь сделать эффектное селфи. Они насчитали по меньшей мере 379 человек из тех, о ком писали СМИ или сообщалось в пресс-релизах. Результаты их исследования будут опубликованы в Journal of Travel Medicine, сообщает французское издание Le Figaro.

По данным авторов работы, с начала 2021 года зафиксирован 31 несчастный случай с любителями селфи, закончившийся летальным исходом. И это, по словам исследователей, говорит о росте подобных ЧП.

В исследовании отмечается, что в каждом третьем случае смерть наступила во время путешествия — то есть треть погибших были туристами. На первом месте по числу смертей оказалась Индия (100 случаев с 2008 года), следом идут США (39) и Россия (33).