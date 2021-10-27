Инцидент произошел в городе Железногорске. В инфекционном отделении клинической больницы №51 вместо медицинского оборудования для подачи кислорода используют обычные пластиковые бутылки из-под минералки.

О таком необычном изобретении журналистам ТВК «Красноярск» рассказала местная жительница. Женщина прислала видео из больницы — с ней роликом поделился ее друг, который лежит в палате с самодельным медоборудованием.

«Ладно, если бы это поселок был какой-то. Почему в таком медучреждении для пациентов на кислороде используют совсем не медицинское изделие с этикеткой от газировки? Неужели нет денег?» — возмущается женщина.