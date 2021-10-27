Инцидент произошел в городе Железногорске. В инфекционном отделении клинической больницы №51 вместо медицинского оборудования для подачи кислорода используют обычные пластиковые бутылки из-под минералки.
О таком необычном изобретении журналистам
«Ладно, если бы это поселок был какой-то. Почему в таком медучреждении для пациентов на кислороде используют совсем не медицинское изделие с этикеткой от газировки? Неужели нет денег?» — возмущается женщина.
На ролике хорошо видно, что вместо банок Боброва в системе подачи кислорода закрепили пластиковую тару. Вода в бутылке бурлит. От нее отходят три шланга.
Справка
Аппарат Боброва — устройство для выполнения различных медицинских манипуляций. Представляет собой стеклянны сосуд объемом 0,5—1 л с герметичной резиновой пробкой, в которую вставлены две полые трубки: длинная, опускаемая в раствор, и короткая, находящаяся над раствором. От трубок отходят гибкие шланги.
С помощью этого аппарата увлажняют чистый кислород, который поступает в сосуд по длинной трубке, проходит через воду, спирт, специальный раствор, а потом по другой трубке подается пациенту. Также аппарат используют для отсасывания воздуха при пневмотораксе, промывания ран.
Такое отношение к пациентам возмутило местных жителей. Женщина, которая поделилась роликом с журналистами рассказала, что уже направила жалобы в краевой и федеральный Минздрав. Однако клиническая больница №51 находится в ведении ФМБА, а не Минздрава.
В самом медучреждении журналистам отказались комментировать ситуацию.
Из-за мощной четвертой волны коронавируса запасы кислорода во многих больницах стремительно заканчиваются. Врачи красных зон бьют тревогу: для пациентов остаться без кислородной поддержки — все равно что подписать смертный приговор. «Доктор Питер» выяснил, как обстоят дела в разных российских городах.
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