Постоянный стресс

Утверждение, что «все болезни» от нервов, — не пустые слова. Помимо того, что стресс вредит психическому здоровью, он также может быть союзником высокого холестерина.

Дело в том, что хронический стресс приводит к активации симпатической нервной системы (СНС). Включается механизм «дерись и беги», который срабатывает, когда наш организм ощущает себя в опасности. Уровень адреналина и кортизола в такой ситуации повышается, а когда он зашкаливает изо дня в день, это приводит к хроническому воспалению в организме. В итоге — уровень холестерина ЛПНП повышается, а холестерин ЛПВП снижается.

Дефицит физической активности

Недостаток физической активности приводит к повышению уровня холестерина (ЛПНП). Поэтому очень важно выделять время на физические нагрузки. В идеале — вы должны заниматься спортом минимум 150 минут в неделю.

Конечно, не у всех есть такая возможность. Постарайтесь добавить интенсивности в свой привычный день: чаще ходите по лестницах, пройдите одну остановку пешком, прогуляйтесь после работы, регулируя темп.

Недосып

Сон крайне важен для полноценного восстановления организма. Чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен спать не меньше 7-8 часов в сутки.

Если вы регулярно не высыпаетесь, то уровень холестерина в вашей крови может зашкаливать. Согласно наблюдению ученых, от «плохого» холестерина часто страдают те, кто спит меньше 7 часов.

Недосып в прямом смысле слова «убивает наш организм», говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов. Так, он может стать причиной тяжелого развития ковида, уверен медик.