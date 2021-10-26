За уровнем холестерина в крови необходимо следить, чтобы избежать различных опасных заболеваний, например, инсульта или инфаркта. Коварство высокого холестерина в том, что на начальных этапах зашкаливающий «плохой» уровень холестерина никак не заявляет о себе. Узнать, что с организмом что-то не так, можно лишь после сдачи анализов. Однако определить, что уровень холестерина выше нормы можно по некоторым внешним признакам — достаточно просто подойти к зеркалу.
Справка
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — комплексы холестерина с меньшим количеством белка («плохой» холестерин). Их уровень увеличивается в крови в случае нарушений обмена веществ, ведущих к атеросклерозу.
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) считаются «хорошей» формой холестерина. Они могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, «удалить» избыток ЛПНП, возвращая его в печень.
Однако вы можете существенно снизить риск развития высокого холестерина в крови, пишет британское издание
Булочки на завтрак
Некоторые продукты, которые включены в наше ежедневное меню, помогают «плохому» холестерину расти с чудовищной скоростью. В частности, те, которые содержат много насыщенных жиров и трансжиров. К ним относятся: торты, выпечка, печенье, бекон, колбасы, сосиски, салями, сливочное масло и маргарин, сыр и сало. Их количество хорошо бы свести к минимуму — впрочем, это будет полезно не только для сердца и сосудов, но и для фигуры.
Курение
О вреде курения лишний раз уже и говорить как-то неловко. Эта привычка провоцирует развитие онкологических заболеваний, страдают зубы, ЖКТ, сердце, повышается риск выкидыша.
Так, у курильщиков вероятность сердечного приступа в два-четыре раза выше, чем у некурящих. В сигаретах содержится акроелин — токсическое вещество, которое оказывает раздражающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Эксперты считают, что акролеин попадает в кровоток курильщика и нарушает метаболизм холестерина в организм. Итог — у вас разрушается «хороший» холестерин, а «плохой», наоборот, прекрасно себя чувствует.
Постоянный стресс
Утверждение, что «все болезни» от нервов, — не пустые слова. Помимо того, что стресс вредит психическому здоровью, он также может быть союзником высокого холестерина.
Дело в том, что хронический стресс приводит к активации симпатической нервной системы (СНС). Включается механизм «дерись и беги», который срабатывает, когда наш организм ощущает себя в опасности. Уровень адреналина и кортизола в такой ситуации повышается, а когда он зашкаливает изо дня в день, это приводит к хроническому воспалению в организме. В итоге — уровень холестерина ЛПНП повышается, а холестерин ЛПВП снижается.
Дефицит физической активности
Недостаток физической активности приводит к повышению уровня холестерина (ЛПНП). Поэтому очень важно выделять время на физические нагрузки. В идеале — вы должны заниматься спортом минимум 150 минут в неделю.
Конечно, не у всех есть такая возможность. Постарайтесь добавить интенсивности в свой привычный день: чаще ходите по лестницах, пройдите одну остановку пешком, прогуляйтесь после работы, регулируя темп.
Недосып
Сон крайне важен для полноценного восстановления организма. Чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен спать не меньше 7-8 часов в сутки.
Если вы регулярно не высыпаетесь, то уровень холестерина в вашей крови может зашкаливать. Согласно наблюдению ученых, от «плохого» холестерина часто страдают те, кто спит меньше 7 часов.
Недосып в прямом смысле слова «убивает наш организм», говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов. Так, он может стать причиной тяжелого развития ковида, уверен медик.
Избыток сахара
Сладости не только разрушают зубы и прибавляют лишних килограммов, но и провоцирует появление «плохого» холестерина в крови. Одновременно с этим «хорошего» холестерина становится все меньше.
Важно контролировать то, сколько сахара вы съедаете. Во многих продуктах сладкая добавка может прятаться, поэтому внимательно читайте состав на соусах, газировках, обработанных пищевых продуктах.
Кстати
Если вы думаете, что отказаться от привычки ежедневно есть шоколадки и тортики вам не под силу, значит, вы ставили себе жесткие рамки, после которых происходили срывы. Избавиться от сахарной зависимости можно, уверена диетолог Альбина Комиссарова. Эксперт рассказала о 7 лайфхаках.
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