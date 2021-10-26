Когда кто-то чихает, то мы, как учили родители, комментируем: «Будь здоров!». Чихание — это безусловный рефлекс, который выполняет защитную функцию. Например, так организм очищает слизистую носа от пыли, которая попала внутрь при вдыхании воздуха. Или же мы чихаем, когда заболеваем ОРВИ.
Руслан Дворянчиков
Оториноларингология
Врач-отоларинголог, специалист клиники Пирогова на Васильевском острове.
Как и зачем мы чихаем
«Сам процесс чихания координируется нервными клетками на уровне продолговатого мозга, — объясняет врач. — Вначале мы ощущаем щекотание в носу, затем делаем глубокий вдох. После него наши легкие наполняются воздухом, мышцы носоглотки сокращаются, происходит задержка дыхания. Затем закрываются глаза с одномоментным сокращением всех дыхательных мышц и резким мощным выдохом. Рот в эту секунду тоже остается закрытым».
Чаще всего мы чихаем, когда возникает раздражение слизистой оболочки полости носа или носоглотки. Могут раздражать:
пыль (как домашняя, так и уличная);
аллергены (это могут быть растения, перхоть животных, духи и дезодоранты);
быстрые изменения температуры окружающей среды.
Также вы можете чихнуть, когда смотрите на яркий свет или же когда выходите из темного помещения в освещенную зону (это так называемый световой чихательный рефлекс).
Помимо этого, чихание может быть обусловлено и гормональными изменениями, например, при ринитах у беременных. Чаще всего таким образом нос очищается от пыли и микробов.
Какие могут быть осложнения
В истории медицины описано множество случаев осложнений от сдерживания чихания.
«Крайне редко — это и инфаркт миокарда, и перелом гортани. В истории описаны три таких случая за 50 лет. Также возможны кровоизлияния различной локализации — например, неожиданно хлынет кровь из носа», — говорит эксперт.
Однако наиболее часто встречающееся осложнение — средний отит (чаще у детей), так как среднее ухо соединяется с носоглоткой посредством слуховой трубы. Также это могут быть кровотечения в ранний послеоперационный период, связанные с резким сокращением мышц и повышением давления.
Почему нельзя сдерживать чихание
Всех этих осложнений можно избежать, если просто не отказывать себе в удовольствии чихнуть.
«Когда вы хотите чихнуть, не старайтесь плотно закрыть нос или рот рукой — так вы можете себе сильно навредить. Дело в том, что скорость потока воздуха при чихании — 120 м/с. Представьте, что все это давление распространится внутри дыхательных путей, по околоносовым пазухам и в среднее ухо. Поэтому не делайте слишком большой вдох, рот и нос лучше прикрывать платком (помним, что вместе со слизью при чихании из полости носа вылетают и бактерии). И не старайтесь увеличивать амплитуду движения в момент сокращения мышц — чихайте спокойно», — говорит лор.
Сергей Рязанцев
Оториноларингология
Главный оториноларинголог по Северо-Западному федеральному округу, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук.
Чихнуть с открытыми глазами или во сне
Даже если вы попытаетесь чихнуть с открытыми глазами, то все попытки закончатся провалом. Как объяснял «Доктору Питеру» врач-отоларинголог Сергей Рязанцев, в момент спазма мышц, отвечающих за чихание, одновременно сокращаются мышцы, регулирующие движение глаз, заставляя их закрыться. Это всегда происходит рефлекторно. Например, так наш организм защищается от повреждения глазных сосудов. Вы также не сможете чихнуть и с открытым ртом.
А вот чихнуть во сне можно, говорит эксперт. Равно как поговорить, почесаться и подвигать ногами, словно вы «бежите». Заснуть так крепко, чтобы нервные сигналы полностью «отключились», можно лишь под наркозом. Когда мы спим ночью, то отключается только кора головного мозга, а подкорковые центры продолжают функционировать.
Мы редко чихаем ночью, потому что вокруг, как правило, мало раздражителей. Но если вам вдруг в нос попадет пыль, то вы обязательно чихнете.
«Если вы хотите, но не можете чихнуть, посмотрите на яркое солнце или что-нибудь блестящее. Это вызовет раздражение зрительных нервов, которые дополнят раздражение рецепторов в носовой полости и помогут чихнуть».
Как чихание может принести нам пользу
Есть неочевидная причина пользы чихания — оказывается, оно помогает нам «прочистить мозги». В середине XVII века люди даже использовали нюхательный табак, чтобы как следует «прочихаться».
Дело в том, что когда мы начинаем чихать, то через носоглотку проходит мощный поток воздуха. Он не только воздействует на сосуды, но и активирует лимбическую систему в головном мозге (она отвечает за эмоции). Итог — человек может ощущать прилив сил, некоторые говорят, что чувствуют себя гораздо бодрее.
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