Как и зачем мы чихаем

«Сам процесс чихания координируется нервными клетками на уровне продолговатого мозга, — объясняет врач. — Вначале мы ощущаем щекотание в носу, затем делаем глубокий вдох. После него наши легкие наполняются воздухом, мышцы носоглотки сокращаются, происходит задержка дыхания. Затем закрываются глаза с одномоментным сокращением всех дыхательных мышц и резким мощным выдохом. Рот в эту секунду тоже остается закрытым».

Чаще всего мы чихаем, когда возникает раздражение слизистой оболочки полости носа или носоглотки. Могут раздражать:

пыль (как домашняя, так и уличная);

аллергены (это могут быть растения, перхоть животных, духи и дезодоранты);

быстрые изменения температуры окружающей среды.

Также вы можете чихнуть, когда смотрите на яркий свет или же когда выходите из темного помещения в освещенную зону (это так называемый световой чихательный рефлекс).

Помимо этого, чихание может быть обусловлено и гормональными изменениями, например, при ринитах у беременных. Чаще всего таким образом нос очищается от пыли и микробов.