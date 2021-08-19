Зуд в ушах может беспокоить, когда врач вам ставит совершенно логичный диагноз: отит. Некоторые специалисты даже успокаивают: чешется, значит, все заживает. «Не волнуйтесь, скоро все будет в порядке», — заключает доктор. Но в некоторых случаях зуд в ушах может беспокоить по совершенно неочевидным причинам, говорит отоларинголог Елена Чекалдина.
Елена Чекалдина
Медицина
Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наукwww.instagram.com/ev_chekaldina/
«Зуд в целом может быть локальным или генерализованным (распространен по телу), беспокоить постоянно или периодически, быть связан с провоцирующими факторами или появляться на фоне тех или иных системных заболеваний», — объясняет эксперт.
При дерматологических, системных, неврологических заболеваниях зуд в редких случаях может быть локализован в ушах. Тем не менее нетипичные заболевания тоже нельзя игнорировать.
Зуд могут спровоцировать:
кожные заболевания: экзема, атопический дерматит, псориаз, себорейный дерматит. «Дерматологических заболеваний, вызывающих зуд, очень много, и, если процесс локализован ближе к ушной раковине и на ней, а также проявляется на других участках тела, следует обратиться к дерматологу», — комментирует врач;
заболевания почек (зуд может быть у пациентов с хронической почечной недостаточностью, в том числе находящихся на диализе);
заболевания печени (первичный билиарный цирроз, внутрипеченочный холестаз при беременности, вирусный или лекарственный гепатит);
эндокринная патология (заболевания щитовидной железы, диабет);
онкология: ходжкинская лимфома, полицетемия вера, лейкемия;
неврологические заболевания: рассеянный склероз, постгерпетическая невралгия;
психические расстройства, в том числе стрессовые и тревожные.
К самым распространенным причинам зуда в ушах эксперт отнесла заболевания уха: наружный отит, отомикоз (грибковый наружный отит. Зуд здесь — ведущий симптом), серные пробки, аллергические реакции (на пыльцу и шерсть), чрезмерная увлеченность гигиеной уха (не всегда ватные палочки могут быть полезны) и хронический гнойный средний отит.
Если вы привыкли использовать свои любимые ушные капли при любых проблемах, то старайтесь отказаться от этой привычки. Обратитесь к специалисту, чтобы установить истинную причину зуда, заключила врач.
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