«Зуд в целом может быть локальным или генерализованным (распространен по телу), беспокоить постоянно или периодически, быть связан с провоцирующими факторами или появляться на фоне тех или иных системных заболеваний», — объясняет эксперт.

При дерматологических, системных, неврологических заболеваниях зуд в редких случаях может быть локализован в ушах. Тем не менее нетипичные заболевания тоже нельзя игнорировать.