По словам директора департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан, одновременная вакцинация от гриппа и COVID-19 безопасна.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США уже разрешают вводить вакцины против ковида одновременно или с любым интервалом вообще с любыми другими вакцинами.

Напомним, заболеваемость гриппом и сезонными ОРВИ в эпидемический сезон 2020–2021 годов радикально отличалась от предыдущих лет — респираторные инфекции выявлялись, но заболеваемость ими была несравнима с предыдущими годами. Прошлой осенью лидировал COVID-19. Случаи гриппозной инфекции были единичными.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов в интервью «Доктору Питеру» объяснял «исчезновение» гриппа конкурентным взаимодействием с новым коронавирусом.

«В этом году поведение людей сильно изменилось, мы вернулись к модели поведения доковидного времени. Люди спокойно перемещаются внутри страны, ездят по миру, — рассказал «Доктору Питеру» врач лабораторной диагностики Александр Соловьев. — Основные запреты касаются только крупных массовых мероприятий, и то не везде. В таких условиях респираторные инфекции, несомненно, возвращаются рикошетом. У нас какая-то часть людей, особенно детей раннего возраста, за прошедшие год-полтора не получили естественным образом защиту от респираторных инфекций. С середины этого года эпидемиологи во всем мире уже предупреждают о том, что в новом сезоне 2021–2022 года будет рост заболеваемости респираторных инфекций, в том числе гриппа. В какой-то степени, мы уже это видим по той статистике, которую публикует НИИ гриппа.