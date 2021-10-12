Врачи клиники Майо объяснили, как отличить грипп от простуды

Наш организм больше всего уязвим именно осенью — в это время года жаркая погода отступает, начинаются холода. Именно в такой период легче всего простыть как взрослым, так и детям.
Однако далеко не всегда сразу понятно, почему же болит горло, а нос «течет». Если это обычная простуда, то мы привыкли не переживать — серьезные последствия от нее бывают крайне редко. А вот грипп уже пугает гораздо сильнее, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса.
Итак, вы сделали ПЦР-тест, исключив новую инфекцию. Теперь нужно выяснить, чем же вы все-таки заразились. По данным экспертов международной клиники Майо, в мире существует более 200 различных вирусов, которые могут вызывать простуду. По статистике, взрослые простужаются от двух до трех раз в год, а маленькие дети — минимум 4,
Если вы заболели, то в течение 1-3 дней после заражения у вас появятся такие симптомы, как:
чихание;
насморк;
кашель;
боль в горле.
У вас также могут появиться головная боль, жар. Однако одно из основных отличий гриппа от простуды — в первом случае у вас резко поднимается температура, появляется сильный озноб.
Еще одно отличие, которое поможет вам выяснить, что у вас грипп — это боль в теле. Ломота (особенно сильная) не свойственна для простуды, говорят эксперты.
Третий отличительный признак — головокружение. Он тоже указывает на грипп. При простуде же могут быть головные боли, но головокружение — крайне редкий симптом.
Также стоит проанализировать и скорость развития болезни. Простуда, как правило, возникает постепенно, а грипп — быстро, в течение нескольких часов. Во время простуды вы, конечно же, будете ощущать недомогание. Грипп же бьет сильнее — нет сил чтобы работать, некоторые даже не могут встать с кровати.
Важно помнить, что простывший человек восстанавливается за 7-8 дней. С гриппом же лежат дольше. Если вы подозреваете, что заболели гриппом, не занимайтесь самолечением, говорят специалисты клиники Майо. Вызовите скорую помощь, чтобы вас осмотрел врач. Доктор назначит необходимые исследования и решит, какие препараты помогут вам встать на ноги.
С началом пандемии COVID-19 грипп исчез по всему миру. Новый коронавирус оказался сильнее. Но в этом году ученые прогнозируют крупную вспышку гриппа — мол, он уже «проснулся» и потихоньку набирает силу. Как рассказал «Доктору Питеру» врач Александр Соловьев, в этом году можно ждать эпидемии — заболеваемость выросла в 40 раз.
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