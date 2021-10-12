Врачи клиники Майо объяснили, как отличить грипп от простуды

Наш организм больше всего уязвим именно осенью — в это время года жаркая погода отступает, начинаются холода. Именно в такой период легче всего простыть как взрослым, так и детям.

Однако далеко не всегда сразу понятно, почему же болит горло, а нос «течет». Если это обычная простуда, то мы привыкли не переживать — серьезные последствия от нее бывают крайне редко. А вот грипп уже пугает гораздо сильнее, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса.

Итак, вы сделали ПЦР-тест, исключив новую инфекцию. Теперь нужно выяснить, чем же вы все-таки заразились. По данным экспертов международной клиники Майо, в мире существует более 200 различных вирусов, которые могут вызывать простуду. По статистике, взрослые простужаются от двух до трех раз в год, а маленькие дети — минимум 4, пишет британское издание Express.

Если вы заболели, то в течение 1-3 дней после заражения у вас появятся такие симптомы, как: