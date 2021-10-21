В России выявили первые заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Это одна из более чем 40 вариаций штамма «дельта». Его еще называют «ню». Впервые эта разновидность появилась в Великобритании, в нескольких странах Европы, США и Израиле.

AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее исходного штамма, полагают британские ученые. В Роспотребнадзоре считают, что новый штамм не будет распространяться так стремительно, как «дельта». При этом, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Камиля Хафизова, российские вакцины достаточно эффективны против нового штамма, пишет ТАСС.

Новый штамм коронавируса AY.4.2 может передаваться от одного человека сразу 9. Также у нового подвида быстрее проявляются симптомы, отмечают эксперты.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко полагает, что «слухи о смерти, в данном случае, „дельты“, несколько преувеличены, как и ужасы нового варианта».