В России выявили первые заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Это одна из более чем 40 вариаций штамма «дельта». Его еще называют «ню». Впервые эта разновидность появилась в Великобритании, в нескольких странах Европы, США и Израиле.
AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее исходного штамма, полагают британские ученые. В Роспотребнадзоре считают, что новый штамм не будет распространяться так стремительно, как «дельта». При этом, по словам эпидемиолога Роспотребнадзора Камиля Хафизова, российские вакцины достаточно эффективны против нового штамма, пишет ТАСС.
Новый штамм коронавируса AY.4.2 может передаваться от одного человека сразу 9. Также у нового подвида быстрее проявляются симптомы, отмечают эксперты.
Молекулярный биолог Ирина Якутенко полагает, что «слухи о смерти, в данном случае, „дельты“, несколько преувеличены, как и ужасы нового варианта».
Ирина Якутенко
молекулярный биолог
- В Великобритании появляются десятки прочих вариантов, которые постоянно исчезают с дерева коронавирусной эволюции, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Якутенко.
AY.4.2 — разновидность дельта-штамма, которая обзавелась нехарактерными для «классической» «дельты» мутациями.
- Мутации спайк-белка Y145H и A222V (которые нашли в AY.4.2 — прим. ред.) часто появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор благополучно вымерли, — отмечает Ирина Якутенко. — Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно.
По словам эксперта, сейчас новый штамм AY.4.2 встречается примерно в 6% случаев у заболевших ковидом в Британии.
- Но это и близко не похоже на взрывной рост частоты, наблюдавшийся для «альфы» или «дельты». — Кроме того, в Великобритании в последние дни наблюдаются быстрый рост числа заболевших. Совсем отметать такую связь нельзя, но на данный момент доказательств, которые бы позволили утверждать, что именно AY.4.2, а не отмена ограничений, похолодание, загнавшее людей в помещение или еще какой-то вирусный вариант вызвали рост, мягко говоря, недостаточно.
Ирина Якутенко обращает внимание, что за новым штаммом коронавируса надо приглядывать, продолжать вести наблюдение.
Биолог отмечает, что в Британии коронавирусные геномы расшифровывают «в промышленном масштабе».
- По размаху расшифровки с Британией может соперничать только Дания и, может, Китай, — говорит Ирина Якутенко. — Если бы все европейские государства, а заодно экономически мощные США расшифровывали с такой же интенсивностью, мы бы не только знали об эволюции вируса, но гораздо раньше замечали бы новые опасные разновидности.
Согласен с ним и профессор из Дании Андерс Фомсгаард.
- Нас не беспокоит новый штамм. В данный момент мы не видим ничего, что указывало бы на то, что он более заразный, устойчивый или патогенный, — заявил он.
Сейчас в Великобритании зарегистрировано около 20 248 случаев AY.4.2, а в США — 13. В стране в последние дни отмечается рост заболеваемости COVID-19. Накануне в стране было зарегистрировано 43 728 новых случаев заражения, что на 13 процентов больше, чем на прошлой неделе.
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