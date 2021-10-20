Будущая мама приехала на плановые роды в Перинатальный центр НМИЦ им. Алмазова из-за тромбоцитопении — заболевания крови, при котором необходимо наблюдение врачей, чтобы не случилось сильного кровотечения. Она и не подозревала, что у ее будущего малыша опасное новообразование — во время скринингового УЗИ патологии плода не обнаружили, все было нормально. В семье с нетерпением ждали рождения третьей дочери.
Роды наступили в срок и прошли без осложнений. Однако, как только малышка появилась на свет, врачи обратили внимание на ее огромный живот. В первые сутки сделали УЗИ и выявили огромное образование печени, занимающее почти половину брюшной полости.
Без гистологических исследований определить, злокачественное или доброкачественное образование, невозможно. К концу первых суток после рождения состояние ребенка резко ухудшилось, началось внутрибрюшное кровотечение. Малышку срочно перевели в реанимацию.
«Консервативные методы лечения кровотечения не привели к его остановке. У ребенка стремительно снижался гемоглобин, размер живота прогрессивно увеличивался. В течение трех часов ситуация стала критической, что потребовало проведения экстренного оперативного вмешательства по жизненным показаниям», —
Врачи остановили кровотечение, которое произошло из-за разрыва селезенки. Орган пришлось удалить.
«На фоне огромной кровопотери удалять такую крупную опухоль было абсолютно противопоказано, это могло привести к гибели ребенка. Гистологический анализ подтвердил наши худшие опасения. Мы имели дело с гепатобластомой — злокачественным образованием печени, которое развивается из эмбриональной плюрипотентной закладки», — поясняет хирург, заведующая отделением детской хирургии Перинатального центра, к.м.н., доцент Анна Сухоцкая.
Медики решили провести малышке курс химиотерапии, который бы помог уменьшить новообразование. И только после этого удалять опухоль. Только после пяти курсов терапии врачи решились на операцию — на тот момент малышке было всего 3 месяца. Медики удалили половину органа, пораженного опухолью.
«Для дальнейшего роста и развития допустимо сохранение только полноценной левой доли печени. Во время операции был выполнен гистологический анализ лимфатических узлов, показавший отсутствие их поражения раковыми клетками благодаря удачно проведенной химиотерапии», — комментирует оперирующий хирург, заведующий кафедрой хирургических болезней, профессор Владимир Баиров.
После операции малышка перенесла еще два курса химиотерапии. Медикам удалось добиться полной ремиссии. Прогноз у пациентки благоприятный, однако врачи рекомендуют регулярно выполнять контрольные исследования и следить за онкомаркерами.
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