Будущая мама приехала на плановые роды в Перинатальный центр НМИЦ им. Алмазова из-за тромбоцитопении — заболевания крови, при котором необходимо наблюдение врачей, чтобы не случилось сильного кровотечения. Она и не подозревала, что у ее будущего малыша опасное новообразование — во время скринингового УЗИ патологии плода не обнаружили, все было нормально. В семье с нетерпением ждали рождения третьей дочери.

Роды наступили в срок и прошли без осложнений. Однако, как только малышка появилась на свет, врачи обратили внимание на ее огромный живот. В первые сутки сделали УЗИ и выявили огромное образование печени, занимающее почти половину брюшной полости.

Без гистологических исследований определить, злокачественное или доброкачественное образование, невозможно. К концу первых суток после рождения состояние ребенка резко ухудшилось, началось внутрибрюшное кровотечение. Малышку срочно перевели в реанимацию.