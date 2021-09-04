28-летнюю Хэтти Голуэй из британского Ливерпуля некоторое время назад начали мучать головные боли. Они сопровождались тошнотой и светобоязнью. Женщине во время приступов приходилось даже оставаться дома — на работу ходить она не могла, пишет издание The Mirror.

Хэтти отправилась на консультацию к врачу. Терапевт, оценив симптомы, поставил ей диагноз «мигрень». Но таблетки не помогали и головная боль становилась только сильнее. Женщина решила обратиться за помощью к другим специалистам. Ее отправили на МРТ и выяснилось, что у матери двоих детей — опухоль головного мозга третьей стадии.

Хэтти сделали операцию, биопсию, химиотерапию и лучевую терапию. Но плановая проверка показала, что у нее начала развиваться новая агрессивная опухоль. Врачи вынесли женщине приговор — жить осталось не больше полугода. Спасти Хэтти не удалось, она умерла. У нее остался муж Дэвид и двое детей.

- За несколько месяцев до смерти у жены появились серьезные проблемы с равновесием и в конце концов ей пришлось сесть в инвалидную коляску, — это было очень тяжелый, медленный уход, — рассказал Дэвид.

Сейчас мужчина занят воспитанием детей. Недавно он решил посвятить жизнь поддержке людей, потерявших близких, переживших смерть мужа или жены.