28-летнюю Хэтти Голуэй из британского Ливерпуля некоторое время назад начали мучать головные боли. Они сопровождались тошнотой и светобоязнью. Женщине во время приступов приходилось даже оставаться дома — на работу ходить она не могла, пишет издание
Хэтти отправилась на консультацию к врачу. Терапевт, оценив симптомы, поставил ей диагноз «мигрень». Но таблетки не помогали и головная боль становилась только сильнее. Женщина решила обратиться за помощью к другим специалистам. Ее отправили на МРТ и выяснилось, что у матери двоих детей — опухоль головного мозга третьей стадии.
Хэтти сделали операцию, биопсию, химиотерапию и лучевую терапию. Но плановая проверка показала, что у нее начала развиваться новая агрессивная опухоль. Врачи вынесли женщине приговор — жить осталось не больше полугода. Спасти Хэтти не удалось, она умерла. У нее остался муж Дэвид и двое детей.
- За несколько месяцев до смерти у жены появились серьезные проблемы с равновесием и в конце концов ей пришлось сесть в инвалидную коляску, — это было очень тяжелый, медленный уход, — рассказал Дэвид.
Сейчас мужчина занят воспитанием детей. Недавно он решил посвятить жизнь поддержке людей, потерявших близких, переживших смерть мужа или жены.
- Во время болезни жены я был в стрессе, я постоянно переедал и истощал свою нервную систему. Мне действительно было жалко не только жену, но и себя, — рассказал Дэвид. — Первые несколько месяцев после ее смерти я вообще не знал, чем хочу заниматься дальше. Я бросил предыдущую работу и «потерялся».
Мужчина принял решение стать личным тренером и помогать людям, которые прошли через то же, что и он и попытаться снова начать жить, справиться с горем, наладить питание, жизнь в целом.
Также Дэвид заявил, что намерен рассказывать о важности ранней диагностики опухолей мозга и говорить о том, что если человек страдает от постоянной головной боли, то прежде чем лечить мигрень, сначала надо обязательно пройти полное обследование у профильных врачей и исключить патологии.
Ранее «Доктор Питер» публиковал советы невролога, если часто болит голова. По его словам, в случае, когда у вас регулярно болит голова и вы собрались к врачу, примерно за месяц до визита (а то и раньше) стоит начать вести дневник головной боли. Это поможет поставить правильный диагноз и назначить лучшее лечение.
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