Еще не эпидемия, но рост заболеваемости уже налицо. На фоне четвертой волны коронавируса в России еще и по ОРВИ не самая оптимистичная ситуация.
- Недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 62 субъектах России, — приводят цифры в Роспотребнадзоре.
Получается, рост заболеваемости охватил уже 73 процента территории страны, три четверти регионов «температурят». В основном от вирусов страдают взрослые и дети 7-14 лет.
«Рост обусловлен преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и другими, — уточняют в ведомстве.
Врачи напоминают: лучший способ максимально обезопасить себя от гриппа — сделать прививку. Сейчас кампания по вакцинации в разгаре, и, по данным санитарных врачей, в стране привились 29,6 миллиона человек — 20 процентов населения. По этим показателям хорошую статистику показывает Петербург. В городе уже выполнили почти половину плана — при том, что вакцинация продлится до 30 ноября.
Анатолий Лотцан-Медведев
Медицина
главный врач Городской поликлиники №4 Василеостровского района
- В наличии у нас три вакцины: Совигрипп, Гриппол плюс, и Ультрикс Квадри, — рассказал главный врач Городской поликлиники №4 Василеостровского района Анатолий Лотцан-Медведев. — Вакцинация идет довольно активно, сейчас пополняем запасы препаратов.
В среднем, иммунитет от гриппа вырабатывается спустя 2-3 недели после прививки. Поэтому, как и в случае с вакциной от коронавируса, врачи рекомендуют первое время после инъекции поберечься: избегать мест массового скопления людей, носить маску, не забывать мыть руки — ничего нового. Спустя три недели ваш иммунитет уже будет готов ко встрече с инфекцией, но мерами безопасности все равно пренебрегать не стоит.
- В Василеостровском районе среди привитых от гриппа за последние два года заболевших было всего восемь человек, — уточнил Анатолий Лотцан-Медведев. — Грипп — серьезное заболевание, которое может приводить к осложнениям, возможен летальный исход. На фоне того объема информации, которую дают по COVID-19, мы забываем о гриппе. Прививка гарантирует, что вы перенесете заболевание в легкой форме.
Врачи уверяют, что прививка от ковида вовсе не мешает привиться еще и от гриппа. Единственное — стоит выждать месяц между введением препаратов.
- Есть мнение, что вакцинация от гриппа способна обострить течение COVID-19, но это не так. Наоборот, по данным итальянских врачей, где выше вакцинация от гриппа — ниже заболеваемость ковидом и смертность от него, — рассказал главный врач поликлиники №4.
К сожалению, грипп, ОРВИ и ковид могут дебютировать одинаково: с ринита, першения в горле, повышенной температуры. Поэтому при любом повышении температуры выше 37,5-37,6 градуса наш эксперт рекомендует сдать ПЦР-тест, чтобы понять, чем именно вы болеете.
Кстати, как показала петербургская статистика, в городе охотнее прививаются от гриппа, нежели от ковида.
- Люди больше доверяют известным вакцинам и боятся COVID-19 и всего, что с ними связано, хотя не верящих в вирус уже крайне мало, — высказал свое мнение Анатолий Лотцан-Медведев.
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