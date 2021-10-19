Еще не эпидемия, но рост заболеваемости уже налицо. На фоне четвертой волны коронавируса в России еще и по ОРВИ не самая оптимистичная ситуация.

- Недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 62 субъектах России, — приводят цифры в Роспотребнадзоре.

Получается, рост заболеваемости охватил уже 73 процента территории страны, три четверти регионов «температурят». В основном от вирусов страдают взрослые и дети 7-14 лет.

«Рост обусловлен преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и другими, — уточняют в ведомстве.

Врачи напоминают: лучший способ максимально обезопасить себя от гриппа — сделать прививку. Сейчас кампания по вакцинации в разгаре, и, по данным санитарных врачей, в стране привились 29,6 миллиона человек — 20 процентов населения. По этим показателям хорошую статистику показывает Петербург. В городе уже выполнили почти половину плана — при том, что вакцинация продлится до 30 ноября.