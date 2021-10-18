Высокая скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) может служить дополнительным клиническим признаком риска смертельного течения COVID-19. Новое исследование авторов из Ньюкасла показало, что этот метод эффективен для оценки риска летального исхода у госпитализированных пациентов и может быть важен для определения тактики лечения. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports,
Исследование проводилось с участием 737 ковидных пациентов британской больницы (Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust) и университетской клиники Пизы (Италия), а также контрольной группы из 934 пациентов Национального университета Каподистрии (Греция), не инфицированных коронавирусом.
Пульсовая волна — распространяющаяся по артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка сердца, и затухающая по мере достижения капилляров. Скорость пульсовой волны считается достоверным методом определения жесткости сосудов, а именно их тонуса и эластичности стенок — на этот показатель влияют возраст и артериальное давление. Вычислить эту скорость можно, измерив пульс в сонной и бедренной артериях с помощью датчиков на лодыжках и шее, а потом оценив временную задержку между ними.
По данным команды исследователей, вероятность смерти от COVID-19 считалась высокой, если скорость пульсовой волны достигала 13 метров в секунду. Для сравнения, в молодом и среднем возрасте в норме скорость волны в аорте равна 5,5-8 м/с, но с возрастом жесткость сосудов увеличивается, а вместе с ней растет и скорость волны.
При сравнении пациентов с COVID-19 и участников контрольной группы выяснилось, что у заболевших в среднем скорость пульсовой волны была намного выше, чем у пациентов без коронавирусной инфекции. При этом у погибших она была выше, чем у выживших.
Ранее ученые Оксфорда назвали факторы, увеличивающие риск смерти от COVID-19. Они проанализировали данные 439 922 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19, и определили, что на риск смерти влияет, прежде всего возраст и пол — мужчины умирали чаще женщин, а каждое десятилетие жизни увеличивало вероятность летального исхода на 50%. В то же время беременность была связана с более низким риском смерти у госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
А ученые Калифорнийского университета заявили, что риск смерти от COVID-19 снижается при приеме статинов - препаратов от высокого холестерина. Согласно выводам исследователей, из более 10 000 пациентов, госпитализированных с COVID-19, в группе принимавших статины по показаниям риск смерти был ниже на 41 процент. Между тем, исследователи из Университета Миннесоты выяснили, что использование при COVID-19 препаратов, разжижающих кровь (антикоагулянтов), может снизить смертность почти вдвое.
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