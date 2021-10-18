Высокая скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) может служить дополнительным клиническим признаком риска смертельного течения COVID-19. Новое исследование авторов из Ньюкасла показало, что этот метод эффективен для оценки риска летального исхода у госпитализированных пациентов и может быть важен для определения тактики лечения. Результаты работы были опубликованы в журнале Scientific Reports, сообщается на сайте Университета Ньюкасла.

Исследование проводилось с участием 737 ковидных пациентов британской больницы (Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust) и университетской клиники Пизы (Италия), а также контрольной группы из 934 пациентов Национального университета Каподистрии (Греция), не инфицированных коронавирусом.