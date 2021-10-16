Психотерапевт Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии

Если вы переболели ковидом, то еще несколько месяцев рискуете страдать от различных постковидных симптомов. Один из них — это депрессия. Такое состояние после болезни может возникать в двух случаях: как реакция организма на болезнь или же как стресс, который спровоцировала пандемия, считает врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.

Когда человек сталкивается с болезнью, то он пугается, беспокоится и грустит. Это нормальная реакция организма, говорит психотерапевт. Он так защищает себя, ведь ему нужны стимулы, чтобы «отогнать» от себя опасную инфекцию. Однако такой защитный механизм может спровоцировать депрессивное состояние. Оно может настигнуть сразу или же спустя какое-то время.

Осенью «ковидную» депрессию распознать гораздо сложнее, так как она может накладываться на сезонную хандру. Но если у человека раньше не менялось настроение в это хмурое время года и он меньше, чем полгода назад переболел COVID-19, то, скорее всего, здесь прямая связь между депрессией и болезнью , говорит врач.

У депрессии есть основные признаки: