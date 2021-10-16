Психотерапевт Мисевич рассказала о признаках постковидной депрессии

Если вы переболели ковидом, то еще несколько месяцев рискуете страдать от различных постковидных симптомов. Один из них — это депрессия. Такое состояние после болезни может возникать в двух случаях: как реакция организма на болезнь или же как стресс, который спровоцировала пандемия, считает врач-психотерапевт Екатерина Мисевич.
Когда человек сталкивается с болезнью, то он пугается, беспокоится и грустит. Это нормальная реакция организма, говорит психотерапевт. Он так защищает себя, ведь ему нужны стимулы, чтобы «отогнать» от себя опасную инфекцию. Однако такой защитный механизм может спровоцировать депрессивное состояние. Оно может настигнуть сразу или же спустя какое-то время.
Осенью «ковидную» депрессию распознать гораздо сложнее, так как она может накладываться на сезонную хандру. Но если у человека раньше не менялось настроение в это хмурое время года и он меньше, чем полгода назад переболел COVID-19, то, скорее всего, здесь прямая связь между депрессией и болезнью, говорит врач.
У депрессии есть основные признаки:
«Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела. При обнаружении похожих симптомов стоит обратиться к специалисту, чтобы получить психологическую помощь», — пояснила Мисевич в интервью радио
Как справиться с депрессией
Наше мышление и отношение к окружающему миру может только усугубить ваше состояние. Чтобы справиться с этим, врач дала несколько советов:
гоните от себя мысли, что любая негативная ситуация равна катастрофе;
избегайте категорической оценки людей;
не стоит «читать» мысли окружающих — не нужно додумывать за человека, стараться оценить ситуацию за него;
постарайтесь вступать в диалог с людьми, не оставайтесь наедине со своими мыслями;
не делайте что-то через силу (прием пищи и лекарств — исключение);
в первые полгода после болезни старайтесь не принимать серьезных решений, которые бы могли ухудшить ваш социальный статус (уволиться, развестись, отказаться от проекта).
Переболев COVID-19, большинство людей сталкивается с постковидным синдромом, который отличается удивительным разнообразием и индивидуальной переносимостью. Некоторые рассказывают о весьма необычным последствиях: перестает действовать алкоголь, текут слюни, немеет голова и… снятся счастливые мертвецы.
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