Возможны варианты

В лечении рака молочной железы, как и других онкозаболеваний, существует три направления лечения: хирургия, лучевая терапия и лекарственная противоопухолевая терапия.

— Если заболевание локализовано, то в большинстве случаев пациентов оперируют, но чаще всего применяются все три способа лечения, — прокомментировал Максим Астраханцев. — Нередко назначается химиотерапия, однако ее препараты составляют лишь часть тех средств, которые используют для лечения рака. Поэтому уместнее говорить о лекарственной терапии в целом. Её могут проводить перед операцией или после нее.

Лучевая терапия тоже применяется после хирургического вмешательства — с целью снизить риск рецидива заболевания. Но если рак уже на метастатической стадии, то методы локального лечения выбирают, как правило, только для купирования боли. Для борьбы с метастазами обычно используется лекарственная противоопухолевая терапия.

Чтобы подобрать правильное лечение, необходимо проводить иммуногистохимическое типирование опухоли. Ведь мало доказать, что это рак молочной железы, надо определить его подтип (их известно около пяти), поскольку каждый лечится по-разному, — рассказал Астраханцев. — Сейчас активно разрабатываются протоколы персонализированной терапии, пополняется перечень противоопухолевых препаратов. Они имеют такой профиль безопасности и переносимости, который позволяет пациентам несколько лет получать качественную терапию.

Основная цель при лечении пациентов с четвертой стадией рака — добиться максимального контроля над заболеванием и вывести качество жизни на нормальный уровень. Например, если у пациентки диагностировали РМЖ, то основная задача врачей в том, чтобы она могла не только получать лечение, но и работать при этом, радовать семью, жить привычной жизнью, — объяснил Максим Астраханцев. — В целом, РМЖ — это одна из самых изученных опухолей, имеется огромный запас препаратов, которые позволяют добиваться хороших результатов.

— Лечение пациенток с III и IV стадиями РМЖ также очень важно и обеспечивает значительное продление срока жизни, а самое главное —хорошее качество жизни в этот период, — согласилась Хелена Пуонти. — Среди пациенток «Клиники Хелена» есть женщины, которые пришли в клинику уже с распространенными формами РМЖ. Благодаря индивидуальному плану лечения, в разработке которого участвуют онколог и онкохирург, удается продлить жизнь пациенток на 10 и более лет, при этом обеспечив нормальное самочувствие и активность. Время, проведенное с семьей, бесценно. Есть пациентки с распространенным РМЖ, которые успели за время, прожитое после постановки диагноза, вырастить внуков и у них на это были силы.

— Современные возможности несравнимы с тем, с чего я начинал 20 лет назад, когда у нас было буквально 3 таблетки и 2 ампулы, — соглашается Вадим Иванов. — Сегодня мы можем применять огромный спектр препаратов и жонглируем ими в зависимости от стадии, размера, подтипа опухоли. И все это надо анализировать, приближать к персонифицированному методу лечению. Но все же пока мы как впотьмах идем, ищем, нащупываем что-то. Успехи колоссальные, многого добились, но хотелось бы больше.

— Мы видим, что растет количество гистологических исследований биопсийного материала и количество иммуногистохимических исследований, — комментирует Ольга Малиновская. — И в принципе сейчас такая тенденция, что практически всегда при биопсии какого-либо новообразования молочной железы сразу делаются и гистологическое, и иммуногистохимическое исследование. Мы как лаборатория такие исследования делаем. Это хороший признак, потому что уже на старте диагностики может быть определен тип опухоли, что ускорит подбор лечения.

— Если 20-30 лет назад мы с зарубежными коллегами не просто были в разных странах, а словно находились на разных планетах, то сейчас отечественная онкология шагнула далеко вперед, — сообщила Анна Протасова. — В России проводятся исследования, широко внедряются новые возможности — а значит, мы можем лечить пациентов с диагностированной злокачественной опухолью молочной железы на самом современном уровне.