Наследственность и образ жизни

- Почему мы болеем сахарным диабетом?

- Наследственность играет наибольшую роль в развитии сахарного диабета 1 типа, его рассматривают, как аутоиммунное заболевание, при котором возникает абсолютная недостаточность собственного инсулина. А вот к развитию сахарного диабета 2 типа приводят:

избыточное питание, высококалорийное, с большим количеством углеводов;

ожирение;

малоподвижный образ жизни;

злоупотребление алкоголем.

- Возможно, что у вас уже есть сахарный диабет 2 типа, но протекает он бессимптомно?