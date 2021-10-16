Масштабы заболеваемости удручают. Международная диабетическая федерация предупредила, к 2030 году в мире будет 578 миллионов человек с сахарным диабетом. Для сравнения, это даже больше, чем все население России и США. Как понять, что у вас может быть диабет? В чем опасность «сахарной кривой»? И можно ли обойтись без инсулина? На вопросы «Доктора Питера» ответила заведующая 1 эндокринологическим отделением, врач высшей категории, эндокринолог Юлия Ивченко.
Юлия Ивченко
Медицина
Эндокринолог, заведующая 1 эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн
Наследственность и образ жизни
- Почему мы болеем сахарным диабетом?
- Наследственность играет наибольшую роль в развитии сахарного диабета 1 типа, его рассматривают, как аутоиммунное заболевание, при котором возникает абсолютная недостаточность собственного инсулина. А вот к развитию сахарного диабета 2 типа приводят:
избыточное питание, высококалорийное, с большим количеством углеводов;
ожирение;
малоподвижный образ жизни;
злоупотребление алкоголем.
- Возможно, что у вас уже есть сахарный диабет 2 типа, но протекает он бессимптомно?
- Есть такое понятие, как «преддиабет» — когда уровень глюкозы в крови находится между нормой и заболеванием. Если на этом этапе человек поменяет свой образ жизни, снизит массу тела, увеличит физическую активность, то это может предотвратить развитие болезни, остановить сахарный диабет.
- Если испытываешь раздражение, пока не съешь что-то сладкое — это преддиабет?
- Нет. В этом случае, скорее, имеет место психологический фактор.
- Может ли наступить гипогликемическое состояние: слабость, головокружение, дрожь в руках, возбуждение, повышенный аппетит, если до этого никаких симптомов сахарного диабета не было?
- Такой сценарий возможен, но требуется тщательное дообследование. Это может быть как в дебюте диабета, на фоне повышенной выработки инсулина, так и проявлением другого заболевания, например, инсулиномы — новообразования поджелудочной железы.
Об анализах
- Почему многие так боятся делать «сахарную кривую»?
- Сахарная кривая или пероральный глюкозотолернатный тест проводят в случае, если значения гликемии сомнительны, он требуется для уточнения диагноза. Проводится утром, на фоне не менее трехдневного неограниченного питания и обычной физической активности. Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8-14 часов. Берется кровь натощак, затем за 5 минут требует выпить 250-300 мл воды с растворенной в ней глюкозой в дозе 75 граммов, через 2 часа делается повторный забор крови с оценкой результатов. Если у вас уже есть диагноз «сахарный диабет», проведение такого теста противопоказано, так как он может привести к декомпенсации углеводного обмена. Также не проводят тест на фоне острого заболевания или обострения хронического, и во время приемов препаратов, которые повышают сахар крови.
О лечении
Сахарный диабет 1 типа
За 100 лет в лечении диабета произошел большой прогресс. Сейчас используют человеческие инсулины с улучшенными свойствами — длительного действия, которые «работают» более суток, различные помпы, благодаря которым инсулин вводится ежечасно в небольших дозах и, практически, повторяют действия поджелудочной железы.
Сахарный диабет 2 типа
Появилось много новых групп препаратов, которые, кроме сахароснижающего действия, оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, почки, снижают риск гипогликемии и помогают снизить массу тела.
От препаратов нет привыкания. Но может потребоваться коррекция доз при несоблюдении диеты, обострении каких-либо хронических заболеваний, возникновения острых состояний, невозможности отказаться от вредных привычек.
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