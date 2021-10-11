20 образцов и ни одного положительного заключения. Так закончилась проверка наггетсов экспертами Роскачества. Их нельзя назвать полностью безопасным продуктом и ни в коем случае не рекомендуется подавать на стол без предварительной температурной обработки. Иначе вы рискуете получить кишечную палочку и листерии.
- Стандарта для производства наггетсов не существует, их состав никак не регламентируется: ни панировка, ни добавки, которые могут использоваться, — объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Производитель может готовить наггетсы из мяса с соединительной, костной и жировой тканью (механическая обвалка), добавлять красители и консерванты. Единственные требования к продукту — соответствие нормам безопасности и верное указание ингредиентов в маркировке.
Без металлов, но с кишечной палочкой
Тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, которые могут быть опасны для здоровья, в исследуемых образцах куриных наггетсов не обнаружили. Зато некоторые из них оказались сдобрены кишечной палочкой.
Незначительно превышены нормы по бактериям в кулинарных изделиях (достаточно просто разогреть, чтобы они стали безопасными) Metro Chef и Perfetto. В двух полуфабрикатах (требуют полной термической обработки) — «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» — выявили листерии, бактерии, которые вызывают у человека опасную инфекцию — листериоз.
- Они попадают в пищу из-за несоблюдения гигиены производства и хранения продуктов, — уточнили эксперты
В «Золотом петушке» найдена кишечная палочка. Бактерии золотистого стафилококка обнаружили в трех марках.
- Рост микроорганизмов — не всегда вина производителя, — говорят в Роскачестве. — Часто это происходит из-за несоблюдения условий хранения и продажи.
Антибиотики
По содержанию антибиотиков большинство образцов соответствовало показателям безопасности. В продукции «Окраина» выявили превышение содержания тетрациклиновой группы антибиотиков, что не допускается нормами технических условий.
Несвежее масло
Роскачество включило в исследования такой показатель, как «кислотное число жира». Оно позволяет определить качество масла, которое используется при прожарке. Превышение по этому показателю обнаружили и в кулинарных изделиях, и в полуфабрикатах. Но этот пункт ни в каких нормативах не обозначен, поэтому считать этот факт несоответствием нельзя.
Количество мяса и панировки
Еще раз повторимся, в законодательстве нет конкретных требований к производству куриных наггетсов. Роскачество подготовило свой условный стандарт — 65 процентов мяса на 35 процентов панировки. Этим требованиям соответствовали кулинарные изделия:
«Золотой петушок»,
«Лента»,
«Маркет Перекресток»,
Metro Chef,
Perfetto.
Среди полуфабрикатов:
«ВкусВилл»,
«Морозко»,
«Мясницкий ряд»,
«Мясновъ»,
«Окраина»,
«Чики Toys»,
Chikon,
Nasesto.
Кожа и кости
Не всегда производители готовы честно указывать состав наггетсов. И скрывают, что используют в изготовлении мясо механической обвалки, кожу птицы и соевый белок.
Кулинарные изделия:
«Лента» — костные включения, кожа птицы.
«Каждый день» — кожа птицы.
«Мираторг» — мясо мехобвалки, кожа птицы.
«Петруха» — костные включения.
«365 дней» — костные включения.
Perfetto — костные включения.
Полуфабрикаты:
«Ашан» — костные включения, кожа птицы, соевый белок.
«ВкусВилл» — костные включения, кожа птицы.
«Вязанка» — костные включения.
«Морозко» — костные включения.
«То, что надо!» — костные включения.
«ЧикиToys» — костные включения.
Chikon — соевый белок и кожа птицы.
Nasesto — костные включения, соединительная ткань, соевый белок, каррагинан.
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