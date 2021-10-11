Из чего состоят наггетсы
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20 образцов и ни одного положительного заключения. Так закончилась проверка наггетсов экспертами Роскачества. Их нельзя назвать полностью безопасным продуктом и ни в коем случае не рекомендуется подавать на стол без предварительной температурной обработки. Иначе вы рискуете получить кишечную палочку и листерии.

- Стандарта для производства наггетсов не существует, их состав никак не регламентируется: ни панировка, ни добавки, которые могут использоваться, — объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Производитель может готовить наггетсы из мяса с соединительной, костной и жировой тканью (механическая обвалка), добавлять красители и консерванты. Единственные требования к продукту — соответствие нормам безопасности и верное указание ингредиентов в маркировке.

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Без металлов, но с кишечной палочкой

Тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, которые могут быть опасны для здоровья, в исследуемых образцах куриных наггетсов не обнаружили. Зато некоторые из них оказались сдобрены кишечной палочкой.

Незначительно превышены нормы по бактериям в кулинарных изделиях (достаточно просто разогреть, чтобы они стали безопасными) Metro Chef и Perfetto. В двух полуфабрикатах (требуют полной термической обработки) — «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» — выявили листерии, бактерии, которые вызывают у человека опасную инфекцию — листериоз.

- Они попадают в пищу из-за несоблюдения гигиены производства и хранения продуктов, — уточнили эксперты Роскачества. — А погибают только при длительной термической обработке. Их нужно готовить при 100 градусах около 35-40 минут.

В «Золотом петушке» найдена кишечная палочка. Бактерии золотистого стафилококка обнаружили в трех марках.

- Рост микроорганизмов — не всегда вина производителя, — говорят в Роскачестве. — Часто это происходит из-за несоблюдения условий хранения и продажи.

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Антибиотики

По содержанию антибиотиков большинство образцов соответствовало показателям безопасности. В продукции «Окраина» выявили превышение содержания тетрациклиновой группы антибиотиков, что не допускается нормами технических условий.

Несвежее масло

Роскачество включило в исследования такой показатель, как «кислотное число жира». Оно позволяет определить качество масла, которое используется при прожарке. Превышение по этому показателю обнаружили и в кулинарных изделиях, и в полуфабрикатах. Но этот пункт ни в каких нормативах не обозначен, поэтому считать этот факт несоответствием нельзя.

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Количество мяса и панировки

Еще раз повторимся, в законодательстве нет конкретных требований к производству куриных наггетсов. Роскачество подготовило свой условный стандарт — 65 процентов мяса на 35 процентов панировки. Этим требованиям соответствовали кулинарные изделия:

  • «Золотой петушок»,

  • «Лента»,

  • «Маркет Перекресток»,

  • Metro Chef,

  • Perfetto.

Среди полуфабрикатов:

  • «ВкусВилл»,

  • «Морозко»,

  • «Мясницкий ряд»,

  • «Мясновъ»,

  • «Окраина»,

  • «Чики Toys»,

  • Chikon,

  • Nasesto.

Кожа и кости

Не всегда производители готовы честно указывать состав наггетсов. И скрывают, что используют в изготовлении мясо механической обвалки, кожу птицы и соевый белок.

Кулинарные изделия:

  • «Лента» — костные включения, кожа птицы.

  • «Каждый день» — кожа птицы.

  • «Мираторг» — мясо мехобвалки, кожа птицы.

  • «Петруха» — костные включения.

  • «365 дней» — костные включения.

  • Perfetto — костные включения.

Полуфабрикаты:

  • «Ашан» — костные включения, кожа птицы, соевый белок.

  • «ВкусВилл» — костные включения, кожа птицы.

  • «Вязанка» — костные включения.

  • «Морозко» — костные включения.

  • «То, что надо!» — костные включения.

  • «ЧикиToys» — костные включения.

  • Chikon — соевый белок и кожа птицы.

  • Nasesto — костные включения, соединительная ткань, соевый белок, каррагинан.

Алена Безменова