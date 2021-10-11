20 образцов и ни одного положительного заключения. Так закончилась проверка наггетсов экспертами Роскачества. Их нельзя назвать полностью безопасным продуктом и ни в коем случае не рекомендуется подавать на стол без предварительной температурной обработки. Иначе вы рискуете получить кишечную палочку и листерии.

- Стандарта для производства наггетсов не существует, их состав никак не регламентируется: ни панировка, ни добавки, которые могут использоваться, — объяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. — Производитель может готовить наггетсы из мяса с соединительной, костной и жировой тканью (механическая обвалка), добавлять красители и консерванты. Единственные требования к продукту — соответствие нормам безопасности и верное указание ингредиентов в маркировке.