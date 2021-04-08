Кишечная палочка и избыток дрожжей. Роскачество выяснило, из чего на самом деле состоит обезжиренный творог

В Роскачестве исследовали 20 торговых марок обезжиренного творога на наличие антибиотиков, растительных жиров, полезных бактерий. Экспертиза показала: треть творога оказалась с кишечной палочкой, а в некоторых торговых марках зафиксировано превышение норм по количеству дрожжей в 150 раз. Часть производителей заменяет животный жир на растительный, не указывая этого в составе.

Новое исследование Роскачества охватило 20 торговых марок обезжиренного (жирность от 0% до 1,8%) творога: «Дмитрогорский продукт», «Б.Ю. Александров», President, «Ирбитский», «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Село зеленое», «Будем здоровы», «Искренне ваш», «Свежее завтра», «Амка», «Рузское молоко», «Избенка», «Экомилк», «Тульский», «Савушкин», «Коровка из Кореновки», «Вологжанка», «Благода», «Балтком». Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий. Также эксперты выяснили, действительно ли весь творог можно назвать обезжиренным.

Какие нарушения выявило Роскачество

В обезжиренном твороге «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк» эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки;

В твороге «Благода» эксперты обнаружили фитостерины – их наличие позволяет утверждать, что производитель использовал растительные жиры. Кроме этого, зафиксировано превышение по содержанию линолевой кислоты, что также подтверждает их использование. В таком случае на упаковке должна быть надпись «творожный продукт». Этого на этикетке у творога «Благода» нет, а значит производитель нарушил законодательство, и продукт обладает признаками фальсификации.

В твороге 14 торговых марок («Амка», «Балтком», «Будем здоровы», «Вкуснотеево», «Вологжанка», «Избёнка», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Рузское молоко», «Савушкин», «Село Зелёное», «Свежее завтра», «Тульский», «Экомилк») выявили дрожжи. У некоторых марок норма превышена в 150 раз, к ним относятся: «Село Зелёное», «Будем здоровы», «Амка», «Балтком», «Рузское молоко», «Вологжанка», «Савушкин», «Экомилк». При частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление, особенно у людей, страдающих нарушением микрофлоры кишечника.

Такое высокое содержание дрожжей в продукте может быть из-за низкого качества сырья на производстве, нарушения санитарных норм, несоблюдения условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи творога — хранение на прилавке без соблюдения температурного режима.

Обезжиренный творог «Б.Ю. Александров», «Дмитрогорский продукт», «Ирбитский», «Простоквашино» и President никаких нарушений по микробиологической безопасности не показали.

По полезным свойствам творог «Избёнка», «Ирбитский» и «Простоквашино» уступает остальным маркам: количество полезных бактерий в них оказалось меньше, чем в твороге других производителей.

Действительно ли творог обезжиренный?

Обезжиренным может считаться творог, жирность которого не превышает 1,8%. Согласно опережающему стандарту Роскачества, жирность не должна превышать 1%.

Эксперты установили, что у 18 марок жирность творога варьировалась от 0% до 1%, однако в продукции «Амка» и «Благода» оказалась выше. Причем в «Благода» показатель крайне высокий — 7,5%, при этом на этикетке продукта было указано: «Творог обезжиренный».

Про антибиотики в твороге

Традиционно Роскачество исследует всю молочную продукцию на наличие антибиотиков. Исследование обезжиренного творога подтверждает, что производители проводят работу над ошибками прошлых лет: антибиотиков (даже в следовых количествах) не обнаружили ни у одной торговой марки.

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