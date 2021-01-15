В Роскачестве рассказали, какой творог в магазинах лучший. У одного из прошлогодних лидеров забрали знак качества

Эксперты Роскачества проверили 7 популярных марок творога на наличие плесени, антибиотиков, токсичных элементов и дрожжей. Предпоследняя проверка была в 2018 году, результаты экспертиз разошлись: некоторые производители сильно упали в рейтинге, качество других, наоборот,стало лучше.

Новое исследование Роскачества охватило семь торговых марок творога с жирностью 9%: «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок». Эксперты проверили творог на фальсификацию растительными жирами, содержание антибиотиков, патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), а также оценили органолептические свойства продукта (вкус, цвет, запах и консистенцию).

Самые высокие оценки получили следующие торговые марки: "Простоквашино" (4,8 баллов из 5), "Домик в деревне" (4,7), "Савушкин хуторок" (4,7) и "Братья Чебурашкины" (4,6). Так, улучшил свои показатели творог "Савушкин хуторок", с нулевой позиции, которая была в 2018 году, он поднялся до оценки в 4,7 баллов. На этот раз эксперты не обнаружили в твороге ни антибиотиков, ни консервантов. Однако есть замечания по вкусу и запаху творога (вкус слегка кисловатый с дрожжевым запахом). Марка "Вкуснотеево" тоже улучшила свои показатели - с 1,5 до 2,5 баллов. В 2018 году у «Вкуснотеево» были нарушения по количеству молочнокислых бактерий, обнаружены плесень, а содержание дрожжей превышало допустимые нормы.

Торговая марка "Коровка из Кореновки" два года назад получила российский Знак качества. Однако в 2020 году эксперты обнаружили в продукции этой торговой марки недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий, что считается нарушением. Рейтинг творога снизился с 5 баллов до 3,5, а действие Знака качества временно приостановлено.

В твороге «Братья Чебурашкины» фактическое содержание жира и белка не соответствует маркировке (жира в маркировке 9%, а по факту — 10,5%; белка в маркировке 12%, а по факту — 13,57%), это говорит о том, что производитель не экономил на сырье. Рейтинг продукции «Братья Чебурашкины» снизился с 5 баллов до 4,6.

Эксперты напоминают, что наличие плесени и дрожжей в продукции далеко не всегда зависит от производителя. Причина их появления чаще всего - в несоблюдении температурных условий хранения при транспортировке и реализации.

Экспертиза показала: у всех торговых марок творог можно уверенно назвать молочным продуктом, а не фальсификатом. В составе не обнаружено сои, растительных жиров, массовая доля жирных кислот находится в норме. Кроме того, все производители для изготовления использовали качественное и пастеризованное молоко — об этом свидетельствует отсутствие фосфатазы в составе.

Справка:

Фосфатаза — это фермент, который присутствует в активной форме в микроорганизмах сырого молока. По отсутствию фосфатазы проверяют степень пастеризации молока: если ее нет, значит творог изготовлен из пастеризованного молока, а не из сырого (что запрещено по закону).

© Доктор Питер