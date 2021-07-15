Роскачество опубликовало итоги нового исследования 7 торговых марок кефира. Продукт проверили по 35 показателям качества и безопасности. Из хорошего — на этот раз ни растительных жиров, ни крахмала в напитке не обнаружили. Однако, по результатам проверки , три образца оказались небезопасными — в кефире «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо!» нашли кишечную палочку.

«Кефир — это сложный продукт. При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски. Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент всё же дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя», — объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова.

По словам специалистов, избавиться от кишечной палочки в кефире, которая особенно быстро размножается в жару, дома не получится — его нельзя кипятить.