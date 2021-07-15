Роскачество опубликовало итоги нового исследования 7 торговых марок кефира. Продукт проверили по 35 показателям качества и безопасности. Из хорошего — на этот раз ни растительных жиров, ни крахмала в напитке не обнаружили. Однако,
«Кефир — это сложный продукт. При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски. Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент всё же дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя», — объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова.
По словам специалистов, избавиться от кишечной палочки в кефире, которая особенно быстро размножается в жару, дома не получится — его нельзя кипятить.
Кишечная палочка — группа палочковидных бактерий, объединяющая более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Большинство из них — безвредные микроорганизмы, но есть и такие, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Для БГКП губительна температура 60 °С — при ней они погибают через 15 минут.
Кроме кишечной палочки, эксперты выявили у этих трех продуктов и другие нарушения -их рейтинг был обнулен. Зато остальные исследованные образцы кефира («Простоквашино», «Каждый день», «Лента», и Parmalat) получили высшую оценку Роскачества.
Кому надо отказаться от кефира
при повышенной кислотности желудочного сока и проблемах с кишечником;
при язвенной болезни желудка;
при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки;
при гиперацидном гастрите или панкреатите;
младенцам до года.
Один — слабит, другой — крепит
Свойства кефира зависят от даты выработки продукта. Как ранее рассказывали в Роскачестве, свежий кефир обладает слабительным эффектом, более трех дней с даты производства — закрепляющими. Как объясняли специалисты, это связано с наличием определенной микрофлоры и содержанием спирта, что в совокупности дает эффект закрепления.
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