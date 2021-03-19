Кефир и другие напитки, которые нельзя пить на голодный желудок: мнение врача

Какие напитки категорически не стоит употреблять натощак - это когда между приемами пищи проходит не менее 8 часов - и почему, например, с кефира нельзя начинать утро, разъяснил врач-диетолог.

Натощак - на голодный желудок - не все напитки одинаково полезны, даже если их рекомендуют употреблять для улучшения метаболизма и избавления от лишних килограммов. Поглощая стаканами по утрам перед едой воду с лимоном или кефир, можно запросто подорвать здоровье, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он объяснил, почему к выбору того, что пить на голодный желудок, стоит относиться очень серьезно.

Самый полезный напиток натощак - чистая вода без добавок, говорит диетолог. Ее можно пить по утрам всем без исключения. Учеными было доказано, что большой стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, ускоряет метаболизм на 24%.

А вот кефир и другие кисломолочные напитки, а также воду с лимоном натощак, до еды, должны исключить те, у кого есть хоть какие-то проблемы с желудком. Кислая жидкость может вызывать боль, если попадет на воспаленную слизистую оболочку желудка. Пить кефир лучше после еды - слизистая будет лучше защищена.

"При условии, что желудок здоров, по утрам натощак можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок", – сказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, есть напитки, которые нельзя пить натощак даже здоровым людям:

соки с добавлением сахара,

сладкая газировка,

компоты,

сладкий чай,

алкоголь.

"Все, что мы пьем натощак, "добегает" очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак. Алкоголь натощак крайне нежелателен: он быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, и возникает неприятная проблема – идет нарушение обмена веществ", – заключил врач-диетолог.

Ранее "Доктор Питер" писал, что свежевыжатые фруктовые соки могут быть опаснее газировки. Они содержат большое количество "жидкого сахара" и после длительного употребления изнашивают поджелудочную железу. Регулярное их употребление чревато развитием у человека в течение нескольких лет сахарного диабета, предупредил доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковалько в Instagram. Врач рекомендует не "давить" соки, а есть фрукты в натуральном свежем виде.