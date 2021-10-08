Бывает такое состояние — кожа краснеет, щеки горят, кажется, что поднимается температура. Но градусник упорно показывает норму — 36.6. Те, кто с этим часто сталкивается, не понимают, о чем говорит внутренний жар без лихорадки и надо ли начинать беспокоиться? По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, горячее дыхание — субъективное ощущение, а на ощущение горящей кожи влияет расположение капилляров — насколько близко они расположены к поверхности кожи.
Михаил Кутушов
медицина
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Врач перечислил 7 возможных причин жара внутри при нормальной температуре тела.
Острые и горячие блюда
Такая пища считается самой распространенной причиной ощущения внутреннего жара.
Крепкий алкоголь
При употреблении спиртных напитков чувствуется распространение тепла от грудной клетки и живота к ногам и рукам. Можно заметить красноту на лице, блеск глаз.
Сильное волнение или страх
Часто жар при нормальной температуре появляется, когда мы сильно волнуемся или боимся. Сразу начинает краснеть лицо, кожа становится очень теплой или даже горячей. Иногда при стрессе появляется тремор пальцев рук, перебои в работе сердца. Неприятное чувство жара во всем теле сохраняется до тех пор, пока мы не успокоимся.
Такие особенности могут встречаться в любом возрасте, но больше характерны для эмоционально лабильных молодых женщин. Тогда это объясняется нарушениями регуляции сосудистого тонуса, вызванными изменением уровня гормонов, а также повышенной женской эмоциональностью в этом возрасте.
Начало менструации
Жар без температуры наблюдается за 1-2 дня до начала менструального кровотечения. Он может появляться приступами на 5-10 минут либо длиться по несколько часов.
Кстати
Ранее Сергей Мазуренко, заместитель главного врача по терапии Городской больницы Святого Георгия рассказывал «Доктору Питеру», что в период овуляции (выход яйцеклетки из зрелого фолликула) у некоторых женщин температура тела действительно может повышаться — до 37,6 градуса и даже выше. При этом никакой патологии у них нет — это рассматривается как вариант нормы.
Климакс
В этот период у женщин тоже бывают приливы жара, как правило, в области головы и верхней части тела. Менопаузальные приливы особенно выражены ночью. Женщины просыпаются из-за неприятного чувства жара, повышенной потливости и ощущения нехватки воздуха.
Нарушение нейрорегуляции тонуса сосудов
В этом случае приступы жара может вызвать любой предраспологающий фактор — стресс, переутомление, физическая нагрузка, циклические гормональные изменения у женщин.
Параксизмальная вегетососудистая дистония
При таком состоянии жар обычно сочетается с головокружением, чувством замирания сердца или тремором рук. Как правило, появляется немотивированная тревожность. Когда приступ заканчивается, ощущение тепла сменяется ознобом и даже холодным потом. Кроме того, у человека возникает позыв к мочеиспусканию с выделением большого объема светлой мочи.
Без видимой причины
Человек ощущает, что тепло как-будто распространяется из глубины тела, кожа приобретает розовый оттенок и становится горячей. Такое состояние может быть при нарушении функции щитовидной железы, опухолях мозга, аллергиях.
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