Крепкий алкоголь

При употреблении спиртных напитков чувствуется распространение тепла от грудной клетки и живота к ногам и рукам. Можно заметить красноту на лице, блеск глаз.

Сильное волнение или страх

Часто жар при нормальной температуре появляется, когда мы сильно волнуемся или боимся. Сразу начинает краснеть лицо, кожа становится очень теплой или даже горячей. Иногда при стрессе появляется тремор пальцев рук, перебои в работе сердца. Неприятное чувство жара во всем теле сохраняется до тех пор, пока мы не успокоимся.

Такие особенности могут встречаться в любом возрасте, но больше характерны для эмоционально лабильных молодых женщин. Тогда это объясняется нарушениями регуляции сосудистого тонуса, вызванными изменением уровня гормонов, а также повышенной женской эмоциональностью в этом возрасте.