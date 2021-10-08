Российской актрисе и телеведущей шоу «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой, которую в конце сентября госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке, стало хуже. О ее состоянии сообщает Telegram-канал Mash .

Как стало известно журналистам, легкие актрисы поражены на 65%. Болезнь быстро прогрессирует: 1 октября у Гузеевой было поражено только 7% легких. Медики отмечают, что состояние актрисы продолжает ухудшаться.

Сейчас Гузеевой рекомендована дыхательная гимнастика, она находится под постоянным наблюдением врачей, сдает все необходимые анализы и проходит обследования. «Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом», — говорится в сообщении.

Чтобы спасти актрису от ковида, врачи решились лечить Гузееву препаратом «Артлегиа». Он должен остановить прогрессирующее воспаление легких. Лекарства вводят подкожно. Стало известно, что это новейшая разработка ученых, и одна ампула стоит около 50 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В соцсетях стали обсуждать, что новые препараты доступны только звездам. Поднялась волна возмущения. Но врач-онколог опроверг эту информацию.

«Артлегиа» — препарат отечественный и очень эффективный, за год применения он показал хорошие результаты. Это средство доступно по полису ОМС, и я не могу назвать его дефицитным. Другое дело, что «Артлегиа» назначается далеко не всем», — объяснил доктор медицинских наук, врач-онколог Антон Иванов.