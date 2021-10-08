Российской актрисе и телеведущей шоу «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой, которую в конце сентября госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке, стало хуже. О ее состоянии сообщает Telegram-канал
Как стало известно журналистам, легкие актрисы поражены на 65%. Болезнь быстро прогрессирует: 1 октября у Гузеевой было поражено только 7% легких. Медики отмечают, что состояние актрисы продолжает ухудшаться.
Сейчас Гузеевой рекомендована дыхательная гимнастика, она находится под постоянным наблюдением врачей, сдает все необходимые анализы и проходит обследования. «Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом», — говорится в сообщении.
Чтобы спасти актрису от ковида, врачи решились лечить Гузееву препаратом «Артлегиа». Он должен остановить прогрессирующее воспаление легких. Лекарства вводят подкожно. Стало известно, что это новейшая разработка ученых, и одна ампула стоит около 50 тысяч рублей,
«Артлегиа» — препарат отечественный и очень эффективный, за год применения он показал хорошие результаты. Это средство доступно по полису ОМС, и я не могу назвать его дефицитным. Другое дело, что «Артлегиа» назначается далеко не всем», — объяснил доктор медицинских наук, врач-онколог Антон Иванов.
По словам врача, этот препарат назначают тем, кто находится в группе риска (у Гузеевой лишний вес, ей 62 года) и когда в организме начинается цитокиновый шторм. Достаточно всего одного укола, чтобы снять воспаление. Однако после него могут быть осложнения: иммунная система сильно страдает, к болезни может присоединиться инфекция, тогда у пациента начинается сепсис. Поэтому очень важно правильно рассчитать дозировку.
Сама Лариса Гузеева против того, чтобы СМИ рассказывали о состоянии ее здоровья. Во время болезни она написала об этом пост в Instagram.
«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно».
Через несколько дней актриса выложила еще один пост, в котором благодарит всех за поддержку.
«Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и все вам вернет за вашу доброту и участие к мой скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче».
О том, что Лариса Гузеева заразилась коронавирусом, стало известно 27 сентября. Она плохо себя чувствовала последние несколько дней, ее мучил кашель, температура, было затрудненное дыхание. Актриса сдала тест на коронавирус, он показал положительный результат. Актрису госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек. Как сообщали СМИ, медики переживают за состояние Гузеевой — такой анамнез может дать серьезные осложнения. Чтобы помочь актрисе быстрее восстановиться, врачи решили перелить ей донорскую плазму, в которой есть антитела к новой инфекции.
В четвертую волну список заразившихся ковидом звезд начал стремительно расти. Так, инфекция ударила по 67-летнему актеру Валерию Гаркалину — его госпитализировали еще на прошлой неделе. Заболела и звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева. Она тоже сейчас в больнице, актриса дышит с трудом. О том, как переносят болезнь звезды, и кто не смог победить опасную инфекцию, можно прочитать здесь.
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