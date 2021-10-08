О постковиде известно уже много данных. Ученые анализируют медицинские карты пациентов, перенесших заболевание, и выявляют все новые симптомы и диагнозы переболевших COVID-19.

Одно из последний исследований аналиков в штате Миссури касалось долгосрочных последствий COVID-19 у мужчин. Изучались данные 151 195 американцев, переболевших COVID-19, их состояние здоровья спустя год, и сравнивались с показателями здоровья более чем 3,6 миллиона их сверстников, которые не заразились коронавирусом.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature , последствия ковида так серьезны, что от сердечно-сосудистых заболеваний страдают даже те переболевшие, кто раньше не испытывал никаких проблем со здоровьем. Главная угроза — даже через год у переболевших могут развиться сердечная недостаточность и тромбоз.

- Последствия COVID-19 очень значительны, — сказал Зияд Аль-Али, директор центра клинической эпидемиологии системы здравоохранения Сент-Луиса, штат Миссури, который руководил исследованием. — Я обеспокоен тем, что мы недостаточно серьезно относимся к этому.