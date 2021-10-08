О постковиде известно уже много данных. Ученые анализируют медицинские карты пациентов, перенесших заболевание, и выявляют все новые симптомы и диагнозы переболевших COVID-19.
Одно из последний исследований аналиков в штате Миссури касалось долгосрочных последствий COVID-19 у мужчин. Изучались данные 151 195 американцев, переболевших COVID-19, их состояние здоровья спустя год, и сравнивались с показателями здоровья более чем 3,6 миллиона их сверстников, которые не заразились коронавирусом.
Согласно исследованию, опубликованному в
- Последствия COVID-19 очень значительны, — сказал Зияд Аль-Али, директор центра клинической эпидемиологии системы здравоохранения Сент-Луиса, штат Миссури, который руководил исследованием. — Я обеспокоен тем, что мы недостаточно серьезно относимся к этому.
Исследователи обнаружили, что вероятность сердечного приступа, инсульта или другой серьезной сердечно-сосудистой катастрофы в первые 12 месяцев после выздоровления заметно увеличивается.
Есть разница в том, как протекало заболевание. У переболевших, лечившихся дома с легкой и средней тяжестью COVID-19, риск развития сердечной недостаточности увеличивался на 39%, а тромбоэмболии легочной артерии — в 2,2 раза по сравнению с пациентами, не заразившимися коронавирусом.
- Это дает дополнительные 5,8 случая сердечной недостаточности и 2,8 случая тромбоэмболии легочной артерии на каждую тысячу пациентов с ковидом, — сообщают ученые.
У тех пациентов с ковидом, кому потребовалась помощь врачей в больнице, риск остановки сердца увеличился в 5,8 раза и почти в 14 раз выросла вероятность развития миокардита — воспаления сердечной мышцы.
- Пациенты с СOVID-19, которые нуждались в интенсивной терапии, подвергаются еще более значительному опасности — почти каждый седьмой рискует перенести сердечный приступ в течение года после выздоровления, — сообщают исследователи.
Причины, почему коронавирус так действует именно на сердечно-сосудистую систему, еще пытаются понять. По словам авторов исследования, вирус может вторгаться напрямую в клетки сердечной мышцы, а также клетки, выстилающие кровеносные сосуды, и вызывать их серьезное повреждение и длительное воспаление.
Также проблемы с сердцем у переболевших могут возникать по косвенным причинам — из-за социальной изоляции, финансовых проблем, изменении в диете, уменьшении физической активности, потери близких из-за пандемии и так далее.
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