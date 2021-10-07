- Меня удивило, что все пациенты — вполне приличные люди. Когда мы пытались выяснить, зачем они это делали, рассказывают, что якобы для общего укрепления организма, повышения иммунитета. Но какие на самом деле были у них причины, неизвестно. Начитаются в Интернете всякого, потом попадают к нам, — говорит токсиколог.

Как рассказал Алексей Лодягин, все госпитализированные были мужчинами, их доставляли в состоянии средней степени тяжести, у всех были галлюцинации. На фоне видений у одного пациента было зафиксировано самоповреждение — он порезал себе сухожилия на предплечье.

В Интернете и раньше обсуждали лечение настойками, мазями, порошками из несъедобных грибов разных болезней — от болей в суставах вплоть до рака. Сейчас получила популярность тема «микродозинга» сушеными мухоморами — якобы они каким-то образом влияют на здоровье, тонизируют. По словам главного токсиколога Петербурга, это мракобесие.

- Я почитал в Интернете эти обсуждения. На фоне пандемии некоторые нагнетают ситуацию, люди уже не знают, что бы такое предпринять для укрепления иммунитета. А для кого-то это, видимо, просто бизнес. Продают и порошки, и шляпки. При этом о «микродозинге» в этом случае вообще сложно говорить — неизвестно, какая концентрация попадет в организм. Красные мухоморы относятся к ядовитым психоактивным грибам рода Amanita, как и бледная поганка. В них содержится иботеновая кислота — природный инсектицид (отпугивающий вредных насекомых). При высушивании гриба эта кислота превращается в мусцимол — еще более токсичное и смертельно опасное вещество, — объясняет токсиколог.

По словам Алексея Лодягина, ни иботеновая кислота, ни мусцимол в лечебных целях в медицине не используются.

- По крайней мере, мне не известны лекарственные препараты, где бы использовались эти вещества, и факты об их благотворном влиянии на организм. Если у народов Севера и существуют какие-то практики поедания мухоморов, это вовсе не говорит об их пользе для здоровья. Зато мне известны смертельные случаи отравлений. В моей практике, правда, уже давно, была семья, которая употребляла жареные мухоморы. Причем в ней были даже врачи. 19-летнюю девушку, второкурсницу медицинского института, тогда спасти не удалось, — рассказал доктор.