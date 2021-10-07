5 октября стало известно о молодом петербуржце, доставленном ночью в НИИ скорой помощи с отравлением мухоморами. Правда, мужчина задержался в стационаре ненадолго — ему оказали необходимую помощь и на следующий день отпустили домой. Однако это не единственный случай за последнее время. По словам Алексея Лодягина, руководителя Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи, раньше такие пациенты тоже поступали в институт, но не часто. За последние же полторы недели госпитализировали уже пятерых. Все пострадавшие употребляли внутрь сушеные мухоморы.
Алексей Лодягин
Токсикология
руководитель Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга
- Меня удивило, что все пациенты — вполне приличные люди. Когда мы пытались выяснить, зачем они это делали, рассказывают, что якобы для общего укрепления организма, повышения иммунитета. Но какие на самом деле были у них причины, неизвестно. Начитаются в Интернете всякого, потом попадают к нам, — говорит токсиколог.
Как рассказал Алексей Лодягин, все госпитализированные были мужчинами, их доставляли в состоянии средней степени тяжести, у всех были галлюцинации. На фоне видений у одного пациента было зафиксировано самоповреждение — он порезал себе сухожилия на предплечье.
В Интернете и раньше обсуждали лечение настойками, мазями, порошками из несъедобных грибов разных болезней — от болей в суставах вплоть до рака. Сейчас получила популярность тема «микродозинга» сушеными мухоморами — якобы они каким-то образом влияют на здоровье, тонизируют. По словам главного токсиколога Петербурга, это мракобесие.
- Я почитал в Интернете эти обсуждения. На фоне пандемии некоторые нагнетают ситуацию, люди уже не знают, что бы такое предпринять для укрепления иммунитета. А для кого-то это, видимо, просто бизнес. Продают и порошки, и шляпки. При этом о «микродозинге» в этом случае вообще сложно говорить — неизвестно, какая концентрация попадет в организм. Красные мухоморы относятся к ядовитым психоактивным грибам рода Amanita, как и бледная поганка. В них содержится иботеновая кислота — природный инсектицид (отпугивающий вредных насекомых). При высушивании гриба эта кислота превращается в мусцимол — еще более токсичное и смертельно опасное вещество, — объясняет токсиколог.
По словам Алексея Лодягина, ни иботеновая кислота, ни мусцимол в лечебных целях в медицине не используются.
- По крайней мере, мне не известны лекарственные препараты, где бы использовались эти вещества, и факты об их благотворном влиянии на организм. Если у народов Севера и существуют какие-то практики поедания мухоморов, это вовсе не говорит об их пользе для здоровья. Зато мне известны смертельные случаи отравлений. В моей практике, правда, уже давно, была семья, которая употребляла жареные мухоморы. Причем в ней были даже врачи. 19-летнюю девушку, второкурсницу медицинского института, тогда спасти не удалось, — рассказал доктор.
Как ранее рассказывал Алексей Лодягин, в Петербурге и ближайшей Ленобласти самыми ядовитыми грибами считаются бледная поганка и некоторые виды мухоморов (например, мухомор вонючий). Бледная поганка способна вызывать смертельно опасное поражение печени — пациентам с таким осложнением требуется проведение заместительной терапии, а некоторым впоследствии и трансплантация печени.
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