мухомор отравление
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5 октября стало известно о молодом петербуржце, доставленном ночью в НИИ скорой помощи с отравлением мухоморами. Правда, мужчина задержался в стационаре ненадолго — ему оказали необходимую помощь и на следующий день отпустили домой. Однако это не единственный случай за последнее время. По словам Алексея Лодягина, руководителя Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи, раньше такие пациенты тоже поступали в институт, но не часто. За последние же полторы недели госпитализировали уже пятерых. Все пострадавшие употребляли внутрь сушеные мухоморы.

Алексей Лодягин

Алексей Лодягин

Токсикология

руководитель Центра лечения острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный токсиколог Петербурга

- Меня удивило, что все пациенты — вполне приличные люди. Когда мы пытались выяснить, зачем они это делали, рассказывают, что якобы для общего укрепления организма, повышения иммунитета. Но какие на самом деле были у них причины, неизвестно. Начитаются в Интернете всякого, потом попадают к нам, — говорит токсиколог.

Как рассказал Алексей Лодягин, все госпитализированные были мужчинами, их доставляли в состоянии средней степени тяжести, у всех были галлюцинации. На фоне видений у одного пациента было зафиксировано самоповреждение — он порезал себе сухожилия на предплечье.

В Интернете и раньше обсуждали лечение настойками, мазями, порошками из несъедобных грибов разных болезней — от болей в суставах вплоть до рака. Сейчас получила популярность тема «микродозинга» сушеными мухоморами — якобы они каким-то образом влияют на здоровье, тонизируют. По словам главного токсиколога Петербурга, это мракобесие.

- Я почитал в Интернете эти обсуждения. На фоне пандемии некоторые нагнетают ситуацию, люди уже не знают, что бы такое предпринять для укрепления иммунитета. А для кого-то это, видимо, просто бизнес. Продают и порошки, и шляпки. При этом о «микродозинге» в этом случае вообще сложно говорить — неизвестно, какая концентрация попадет в организм. Красные мухоморы относятся к ядовитым психоактивным грибам рода Amanita, как и бледная поганка. В них содержится иботеновая кислота — природный инсектицид (отпугивающий вредных насекомых). При высушивании гриба эта кислота превращается в мусцимол — еще более токсичное и смертельно опасное вещество, — объясняет токсиколог.

По словам Алексея Лодягина, ни иботеновая кислота, ни мусцимол в лечебных целях в медицине не используются.

- По крайней мере, мне не известны лекарственные препараты, где бы использовались эти вещества, и факты об их благотворном влиянии на организм. Если у народов Севера и существуют какие-то практики поедания мухоморов, это вовсе не говорит об их пользе для здоровья. Зато мне известны смертельные случаи отравлений. В моей практике, правда, уже давно, была семья, которая употребляла жареные мухоморы. Причем в ней были даже врачи. 19-летнюю девушку, второкурсницу медицинского института, тогда спасти не удалось, — рассказал доктор.

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Как ранее рассказывал Алексей Лодягин, в Петербурге и ближайшей Ленобласти самыми ядовитыми грибами считаются бледная поганка и некоторые виды мухоморов (например, мухомор вонючий). Бледная поганка способна вызывать смертельно опасное поражение печени — пациентам с таким осложнением требуется проведение заместительной терапии, а некоторым впоследствии и трансплантация печени.

Анастасия Романова