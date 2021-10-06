Польза скумбрии для организма
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Скумбрия большинству россиян знакома, все же, в копченом виде. Ее часто используют в качестве холодной закуски, в тандеме с горячей картошкой, луком и хлебом. В принципе, даже в таком виде скумбрия очень полезна, при условии, что копчение происходило в естественных условиях, без «искусственного дыма» и прочих ненатуральных добавок. Но в вареном или тушеном виде рыба может стать сродни лекарству. И вот почему.

Источник витаминов

Омега-3, другие полиненасыщенные жирные кислоты, цинк, медь, витамин А — по сути, если вы каждый день будете съедать небольшой кусочек скумбрии, потребность в поливитаминах может и отпасть. Судите сами: некоторых витаминов и минералов в 100 граммах скумбрии содержится в три раза больше среднесуточной нормы для взрослого человека.

  • Витамин В12 — 316 процентов;

  • Витамин В3 — 34 процента;

  • Витамин В9 — 25 процентов;

  • Витамин В6 — 24 процента;

  • Витамин В1 — 11 процентов;

  • Селен — 74 процента;

  • Фосфор — 28 процентов;

  • Магний — 25 процентов;

  • Калий — 12 процентов;

  • Пантотеновая кислота — 9 процентов;

  • Железо — 8 процентов.

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Снижение холестерина и артериального давления

Повышение уровня полезного холестерина (липопротеинов высокой плотности) и снижение «плохого» (липопротеинов низкой плотности). Исследователи выяснили, что через 14 дней диеты со скумбрией значительно снизились сывороточные триглицериды, уровень «плохого» холестерина, нормализовалось артериальное давление и повысился калий в эритроцитах. «Скумбриевая» диета состояла из 2-3 банок консервированной рыбы. В группу исследований попали двенадцать мужчин. Спустя неделю после завершения особого питания давление все еще держалось в норме, что демонстрирует длительный эффект.

Защита от рака

Благодаря высокому содержанию селена в скумбрии, ее признали природным антиоксидантом. Селен в мышцах рыбы содержится в ее органическом состоянии — селенонеина. В тканях скумбрии может находиться от 3 до 34 процентов селенонеина — до 74 процентов суточной потребности человека в 100 граммах. Конечно, у скумбрии есть более богатые селеном рыбы-конкуренты — меч-рыба, тихоокеанский синий тунец, желтоперый тунец, но по доступности — она все же лидер.

Селен способен защищать клетки организма от свободных радикалов, которые провоцируют развитие рака.

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Укрепление иммунитета

Цитокины могут вырабатывать провоспалительные и противовоспалительные белки в нашем организме. Омега-3 способна снижать уровень провоспалительных белков. Также Омега-3 «угнетает» хроническое воспаление, что снижает риск аутоиммунных заболеваний, и повышает устойчивость организма к внешним инфекционным агентам.

Борьба с депрессией

Еще одна особенность содержащейся в скумбрии в избытке омега-3 жирной кислоты — способность устранять симптомы депрессии. Ученые установили связь между низким уровнем омега-3 и депрессивными расстройствами. Исследование провели в Центре психического здоровья Беэр-Шевы (Израиль). 28 детей в возрасте 6-12 лет, с депрессией, получали омега-3 жирные кислоты в качестве монотерапии. У 8 из 10 «подопытных» симптомы депрессии через месяц наблюдения снизились вполовину и даже больше. При этом ученые не зарегистрировали ни одного побочного явления после назначенной терапии.

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Похудение

Полезные жиры, которые содержатся в скумбрии, помогают снижать массу тела. Белок рыбы помогает быстро достичь чувства сытости — достаточно 15-20 минут. Он снижает уровень грелина в крови — гормона, который отвечает за чувство голода. Это значит, что вы не съедите после скумбрии больше, чем требуется вашему организму. Так как грелин продолжает постепенно снижаться после такого приема пищи. Если сравнивать с углеводистой едой, то грелин начинал расти уже через 60 минут после завершения трапезы.

Укрепление костей

Скумбрия, как, собственно, и любой жирный сорт рыбы, является хорошим источником витамина D. А он, в свою очередь, отвечает за обмен кальция и фосфора в костях. Если вы употребляете недостаточно витамина D, вам может грозить остеопороз (низкая плотность костной массы). Чем чаще в вашем рационе будет скумбрия, тем больше витамина D вы сможете получить. Это благотворно повлияет на состояние вашей костной системы.

Алена Безменова