Скумбрия большинству россиян знакома, все же, в копченом виде. Ее часто используют в качестве холодной закуски, в тандеме с горячей картошкой, луком и хлебом. В принципе, даже в таком виде скумбрия очень полезна, при условии, что копчение происходило в естественных условиях, без «искусственного дыма» и прочих ненатуральных добавок. Но в вареном или тушеном виде рыба может стать сродни лекарству. И вот почему.
Источник витаминов
Омега-3, другие полиненасыщенные жирные кислоты, цинк, медь, витамин А — по сути, если вы каждый день будете съедать небольшой кусочек скумбрии, потребность в поливитаминах может и отпасть. Судите сами: некоторых витаминов и минералов в 100 граммах скумбрии содержится в три раза больше среднесуточной нормы для взрослого человека.
Витамин В12 — 316 процентов;
Витамин В3 — 34 процента;
Витамин В9 — 25 процентов;
Витамин В6 — 24 процента;
Витамин В1 — 11 процентов;
Селен — 74 процента;
Фосфор — 28 процентов;
Магний — 25 процентов;
Калий — 12 процентов;
Пантотеновая кислота — 9 процентов;
Железо — 8 процентов.
Снижение холестерина и артериального давления
Повышение уровня полезного холестерина (липопротеинов высокой плотности) и снижение «плохого» (липопротеинов низкой плотности). Исследователи выяснили, что через 14 дней диеты со скумбрией значительно снизились сывороточные триглицериды, уровень «плохого» холестерина, нормализовалось артериальное давление и повысился калий в эритроцитах. «Скумбриевая» диета состояла из 2-3 банок консервированной рыбы. В группу исследований попали двенадцать мужчин. Спустя неделю после завершения особого питания давление все еще держалось в норме, что демонстрирует длительный эффект.
Защита от рака
Благодаря высокому содержанию селена в скумбрии, ее
Селен способен защищать клетки организма от свободных радикалов, которые провоцируют развитие рака.
Укрепление иммунитета
Цитокины могут вырабатывать провоспалительные и противовоспалительные белки в нашем организме. Омега-3
Борьба с депрессией
Еще одна особенность содержащейся в скумбрии в избытке омега-3 жирной кислоты — способность устранять симптомы депрессии. Ученые установили связь между низким уровнем омега-3 и депрессивными расстройствами.
Похудение
Полезные жиры, которые содержатся в скумбрии, помогают снижать массу тела. Белок рыбы помогает быстро достичь чувства сытости — достаточно 15-20 минут. Он снижает уровень грелина в крови — гормона, который отвечает за чувство голода. Это значит, что вы не съедите после скумбрии больше, чем требуется вашему организму. Так как грелин продолжает постепенно снижаться после такого приема пищи. Если
Укрепление костей
Скумбрия, как, собственно, и любой жирный сорт рыбы, является хорошим источником витамина D. А он, в свою очередь, отвечает за обмен кальция и фосфора в костях. Если вы употребляете недостаточно витамина D, вам может грозить остеопороз (низкая плотность костной массы). Чем чаще в вашем рационе будет скумбрия, тем больше витамина D вы сможете получить. Это благотворно повлияет на состояние вашей костной системы.
Комментарии0