В исследовании Университета Сент-Луиса в США приняли участие около 70 тысяч человек в возрасте старше 60 лет. Ученые проанализировали, сколько из них делали прививки от гриппа и у какого процента исследуемых в последствии развилось слабоумие. Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccine, пишет Daily Mail.

Разницы между теми, кто вакцинировался ежегодно в течение четырех или пяти лет и теми, кто вовсе не делал прививку от гриппа, почти нет. У этих участников исследования практически одинаково часто возникает деменция. Но у пациентов, делавших прививку от гриппа регулярно в течение шести лет и больше, риск развития слабоумия снижается уже на 14%.

Ученые считают, что вакцина от гриппа постепенно укрепляет стареющую иммунную систему до такой степени, что становится возможным предотвратить основное повреждение мозга, которое и вызывает деменцию. Это доказали исследования на животных.

Ученые заявили, что при этом они не нашли никакой связи между перенесенным гриппом и слабоумием в будущем.

- Нет никаких данных о том, что заражение гриппом вызывает слабоумие, — говорится в сообщении исследователей Университета Сент-Луиса. — А польза от вакцины сказывается в более позднем возрасте. Таким образом, прививка — это по сути бесплатный способ предотвратить деменцию.

Эксперты уже назвали выводы ученых весьма интригующими и предлагают продолжить исследования, чтобы выяснить механизм, каким образом прививки влияют на развитие старческого слабоумия.