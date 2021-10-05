Прививку от гриппа многие привыкли делать каждый год по осени, перед началом сезона ОРВИ и гриппа в зимний период. В этом году кампания по вакцинации от гриппа проходит в особых условиях — растет число заразившихся коронавирусом, и врачи рекомендуют прививаться и от гриппа, и от ковида. Это может в разы снизить риски подхватить вирус и тяжело заболеть.
Мотивацией для тех, кто раздумывает, вакцинироваться от гриппа или нет, может стать неожиданное открытие ученых. Прививка от гриппа, если делать ее регулярно, снижает риск развития деменции (слабоумия).
В исследовании Университета Сент-Луиса в США приняли участие около 70 тысяч человек в возрасте старше 60 лет. Ученые проанализировали, сколько из них делали прививки от гриппа и у какого процента исследуемых в последствии развилось слабоумие. Результаты исследования опубликованы в журнале Vaccine, пишет
Разницы между теми, кто вакцинировался ежегодно в течение четырех или пяти лет и теми, кто вовсе не делал прививку от гриппа, почти нет. У этих участников исследования практически одинаково часто возникает деменция. Но у пациентов, делавших прививку от гриппа регулярно в течение шести лет и больше, риск развития слабоумия снижается уже на 14%.
Ученые считают, что вакцина от гриппа постепенно укрепляет стареющую иммунную систему до такой степени, что становится возможным предотвратить основное повреждение мозга, которое и вызывает деменцию. Это доказали исследования на животных.
Ученые заявили, что при этом они не нашли никакой связи между перенесенным гриппом и слабоумием в будущем.
- Нет никаких данных о том, что заражение гриппом вызывает слабоумие, — говорится в сообщении исследователей Университета Сент-Луиса. — А польза от вакцины сказывается в более позднем возрасте. Таким образом, прививка — это по сути бесплатный способ предотвратить деменцию.
Эксперты уже назвали выводы ученых весьма интригующими и предлагают продолжить исследования, чтобы выяснить механизм, каким образом прививки влияют на развитие старческого слабоумия.
«Доктор Питер» сообщал, что риск развития когнитивных нарушений и деменции в пожилом возрасте может повышать депрессия, перенесенная в молодости. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF).
Первыми «звоночками» возможного развития слабоумия неврологи называют несколько проявлений и симптомов, которые сохраняются более 3 месяцев. Например, стоит бить тревогу, если ваш близкий начал коллекционировать хлам — собирать совершенно ненужные вещи и нести в дом выброшенные, или обвинять домашних в воровстве.
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